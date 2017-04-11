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Компании из Японии и Приморья объединили усилия для развития туризма

Экономика и бизнес
11 апреля, 7:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Меморандум подписан на 22-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии в японском городе Кураеси
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Четыре компании - "DBS Cruise Ferry Japan" и "Итибата Тревел Сервис" из Японии и "ДВ Фрегат Аэро" и "ТХ Сумотори" из Приморья - объединили усилия для развития туризма. Меморандум об этом они подписали накануне на 22-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии в японском городе Кураеси. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации Приморского края.

"Меморандум подписали сразу четыре стороны - компании "DBS Cruise Ferry Japan", ООО "ДВ Фрегат Аэро", ООО "ТХ Сумотори", "Итибата Тревел Сервис"", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что каждая из сторон обязалась оказывать определенные услуги, которые позволят обеспечить рост туристического потока между Японией и РФ,

Так, компания "DBS Cruise Ferry Japan" обеспечит проезд туристов с использованием своей регулярной грузопассажирской линии, а компания "Итибата Тревел Сервис" займется продажей турпутевок на нее на территории всей Японии. В свою очередь, приморская компания "ТХ Сумотори" разработает туристические маршруты, а "ДВ Фрегат Аэро" обеспечит встречу и размещение японских туристов в Приморье.

За последние пять туристический поток из Японии в Приморье увеличился в три раза. Если в 2011 году Приморье посетили 3 188 туристов из Японии, в 2015 году этот показатель составил уже 9 548 человек, а в 2016 составил около 8 тыс. человек. Среди объектов, которые привлекают японцев в Приморье - Приморская сцена Мариинского театра и туристско-рекреационный кластер "Приморское Кольцо", предназначенный для проведения различных спортивных мероприятий по автомобильному, мотоциклетному и другим техническим видам спорта.

22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходил в японском городе Кураеси 9-10 апреля. Он был посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма. В работе приняли участие делегации пяти регионов пять регионов: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.

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