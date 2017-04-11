Huawei будет ежегодно инвестировать в новые разработки до $20 млрд

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ПЕКИН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei намерен ежегодно поддерживать инвестиции в научно- исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР) на уровне от $10 до $20 млрд. Об этом на 14-й встрече аналитиков Huawei заявил ротируемый генеральный директор, заместитель председателя совета директоров компании Cюй Чжицзюнь (Эрик Сюй - прим. ТАСС).
"В будущем Huawei продолжит наращивать собственную базу. Одной из ключевых отраслей станут инвестиции в НИОКР. Их объем будет ежегодно поддерживаться на уровне в $10-20 млрд", - приводит его слова электронный портал "Сина". "Тем самым мы гарантируем то, что Huawei не отстанет в цифровизации и интеллектуализации", - резюмировал топ-менеджер.
Он также сообщил, что по итогам 2016 года капиталовложения компании в эту сферу составили 14,6% от ее общих доходов и достигли 76,4 млрд юаней (около $11,1 млрд по текущему курсу).
Huawei - ведущий мировой поставщик решений информационных и коммуникационных технологий. Согласно оценкам экспертов, компания предоставляет продукты и сервисы трети мирового населения. Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам. Штат компании насчитывает около 180 тыс. сотрудников.