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Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,11 рубля

Экономика и бизнес
11 апреля, 10:03 дата обновления: 11 апреля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Индекс ММВБ снизился до 1966,63 пункта, индекс РТС опустился до отметки 1984,89 пункта
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и достиг 57,11 рубля. Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1966,63 пункта. Индекс РТС опустился на 0,06%, до отметки 1984,89 пункта.

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