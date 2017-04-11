Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,11 рубля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и достиг 57,11 рубля. Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1966,63 пункта. Индекс РТС опустился на 0,06%, до отметки 1984,89 пункта.

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