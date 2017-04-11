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ВТБ: признание рейтингов одного агентства для размещения в банках средств НПФ недопустимо

Экономика и бизнес
11 апреля, 10:45 UTC+3 МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
В сообщении пресс-службы банка говорится, что это "подрывает основы конкуренции и создает монополию в этом крайне важном секторе"
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Монополия по присвоению рейтингов кредитным организациям, в которых могут размещаться средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), недопустима и подрывает основы конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, комментируя заявление ЦБ РФ о том, что НПФ до 14 июля 2017 года должны будут забрать средства пенсионных накоплений из банков, не имеющих рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Мы считаем, что признание рейтингов только одного агентства недопустимо, так как подрывает основы конкуренции и создает монополию в этом крайне важном секторе", - отметила пресс-служба ВТБ.

Ранее директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Филипп Габуния сообщил, что негосударственные пенсионные фонды до 14 июля 2017 года должны будут забрать средства пенсионных накоплений из банков, не имеющих рейтинга АКРА. По состоянию на 31 марта 2017 года в 15 таких банках находятся 333 млрд рублей средств НПФ.

В настоящее время в шести банках, имеющих рейтинги АКРА, хранятся 164 млрд руб. средств НПФ.

14 июля вступает в силу закон, согласно которому для регуляторных целей можно использовать только рейтинги аккредитованных при ЦБ РФ рейтинговых агентств. Сейчас таких агентств два - АКРА и "Эксперт РА".

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