"Татнефть" заявила, что не подавала заявку на АЗС "Лукойла"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. "Татнефть", владеющая одним из крупнейших в России нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", не подавала заявку на покупку АЗС "Лукойла", сообщили ТАСС в компании.

"Татнефть" не подавала заявку на покупку АЗС "Лукойл", - ответили на соответствующий запрос ТАСС в пресс-службе. При этом в компании заявили, что "изучают все поступающие коммерческие предложения по продаже АЗС".

Согласно стратегии компании до 2025 года, ее собственная сеть АЗС должна вырасти на 5%, отметили в компании. В настоящее время сеть АЗС "Татнефти" насчитывает 689 заправочных станций.

"К числу основных задач относятся точечное развитие на ключевых транзитных магистралях и активное развитие дополнительных услуг на АЗС", - сообщили в компании.

Ранее источник ТАСС в "Лукойле" сообщил, что компания может продать все свои АЗС в России, уже получено три заявки от потенциальных покупателей.

"Татнефть" - пятая по объемам добычи компания в России и четвертая по объемам переработки. В 2016 году на НПК "Танеко" было переработано 8,7 млн тонн нефти. В 2017 году ожидается уменьшение объемов переработки - до 7,8 млн тонн. Компания также сообщала, что к 2025 году планирует удвоить объем продаж бензинов через АЗС - до 3,3 млн тонн в сутки. Инвестиции компании в развитие розничного бизнеса в течение 2016-2025 годов должны составить 39,2 млрд рублей.