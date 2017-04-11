Вопрос страхования счетов МСП требует серьезной экономической и юридической проработки

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Банк России считает несвоевременным вопрос распространения системы страхования вкладов на размещенные в банках средства юридических лиц, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Вместе с тем во вторник глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что система страхования средств малых и средних предприятий (МСП) в банках с базовой лицензией может заработать с 1 января 2018 года, то есть одновременно с внедрением пропорционального регулирования в банковской сфере РФ. Законопроект о страховании средств МСП, по словам Аксакова, планируется внести в весеннюю сессию Госдумы.

Согласно законопроекту о пропорциональном регулировании банков, с 2018 года банки будут разделены на две категории исходя из уровня капитала - с базовой лицензией (капитал до 1 млрд рублей) и универсальные (от 1 млрд рублей).

"Банк России неоднократно высказывал озабоченность в связи с потерями малым бизнесом средств при отзыве лицензий у банков. При этом вопрос распространения системы страхования вкладов на размещенные в банках средства юридических лиц в целом мы считаем несвоевременным и нуждающимся в очень серьезной экономической и юридической проработке", - подчеркнули в ЦБ.

В пресс-службе регулятора напомнили, что одним из обсуждаемых сейчас вариантов защиты средств субъектов МСП является однократная страховая выплата в пределах 1,4 млн рублей, действующая только для расчетных счетов и только в банках с базовой лицензией.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что страхование банковских счетов и депозитов компаний малого и среднего бизнеса в российских банках является стратегически верным направлением, но переходить к этому инструменту преждевременно, по крайней мере до завершения оздоровления банковской системы.