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Индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов, несмотря на умеренное снижение цен на нефть

Экономика и бизнес
11 апреля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась до $55,66 за баррель
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги во вторник ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгового дня на Московской бирже поднялся на 0,34% - до 1977,95 пункта, а РТС - на 0,63%, до 1091,08 пункта.

По состоянию на 18:50 мск, за один доллар на бирже давали 57,08 рубля, за один евро - 60,61 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года опустилась на 0,57% - до $55,66 за баррель.

Цена нефти росла пять предыдущих торговых сессий подряд и во вторник начала коррекцию в ожидании статистики.

"Рынок ожидает данных, свидетельствующих о снижении запасов нефти. Сегодня около полуночи по московскому времени выйдут соответствующие данные Американского института нефти, а завтра в 17:30 мск более важный отчет минэнерго США (EIA) об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США", - поясняет эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

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