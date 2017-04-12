"Ведомости": Усманов планирует продолжить инвестиции в информационные технологии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в интернет-технологии российского и зарубежного производства принесли предпринимателю Алишеру Усманову основную прибыль за последние годы. Об этом бизнесмен рассказал в интервью газете "Ведомости".

"Основная часть моих доходов за последние 15 лет приходится на инвестиции в зарубежные активы, а последние пять лет - на зарубежные интернет-активы, такие как Facebook, Alibaba, JD.com, Twitter, в которые я инвестировал в те времена, когда в эту отрасль еще никто из крупных российских инвесторов не верил. Сегодня доли в нашем портфеле старой и новой экономик составляют примерно 50 на 50, но убежден, что составляющая новой экономики информационных технологий будет только расти", - сказал Усманов изданию.

Он добавил, что доволен инвестициями в Apple, в то время как отдачу от акций Uber и Xiaomi предстоит оценить в будущем. Также Усманов предположил, что успешными будут инвестиции в такие новые направления, как искусственный интеллект, big data, VR и AR.

Ранее в интервью агентству Bloomberg бизнесмен рассказал, что рассчитывает на доходы от инвестиций в технологической сфере, но пока не собирается вкладывать дополнительные средства. Усманов подчеркнул, что сосредоточен на инвестировании в акции сырьевых и энергетических компаний.

Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%). Данный холдинг контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru. Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал".

Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.