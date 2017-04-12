Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": Усманов планирует продолжить инвестиции в информационные технологии

Экономика и бизнес
12 апреля, 2:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Бизнесмен добавил, что доволен инвестициями в Apple, в то время как отдачу от акций Uber и Xiaomi предстоит оценить в будущем
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в интернет-технологии российского и зарубежного производства принесли предпринимателю Алишеру Усманову основную прибыль за последние годы. Об этом бизнесмен рассказал в интервью газете "Ведомости".

"Основная часть моих доходов за последние 15 лет приходится на инвестиции в зарубежные активы, а последние пять лет - на зарубежные интернет-активы, такие как Facebook, Alibaba, JD.com, Twitter, в которые я инвестировал в те времена, когда в эту отрасль еще никто из крупных российских инвесторов не верил. Сегодня доли в нашем портфеле старой и новой экономик составляют примерно 50 на 50, но убежден, что составляющая новой экономики информационных технологий будет только расти", - сказал Усманов изданию.

Он добавил, что доволен инвестициями в Apple, в то время как отдачу от акций Uber и Xiaomi предстоит оценить в будущем. Также Усманов предположил, что успешными будут инвестиции в такие новые направления, как искусственный интеллект, big data, VR и AR.

Ранее в интервью агентству Bloomberg бизнесмен рассказал, что рассчитывает на доходы от инвестиций в технологической сфере, но пока не собирается вкладывать дополнительные средства. Усманов подчеркнул, что сосредоточен на инвестировании в акции сырьевых и энергетических компаний.

Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%). Данный холдинг контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru. Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал".

Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Усманов, Алишер Бурханович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": Алишер Усманов опроверг обвинения Навального
2
Трамп: России не стоило поддерживать Асада
3
"Известия": Минздрав РФ предлагает лишить безработных бесплатных полисов ОМС
4
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
СБ ООН проголосует по западному проекту резолюции по Сирии 12 апреля
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама