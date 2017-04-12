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Глава Нацбанка: восстановление экономики РФ положительно скажется на экспорте республики

Экономика и бизнес
12 апреля, 15:37 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Данияр Акишев в интервью ТАСС отметил, что на основных торговых партнеров Казахстана - страны ЕС, Россию и Китай - приходится около 70% всего торгового оборота
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АСТАНА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Стабилизация экономической ситуации в России, являющейся основным торговым партнером Казахстана, положительно повлияет на экспорт республики. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

Интервью

Данияр Акишев

Глава Нацбанка Казахстана: экономика республики переходит в фазу восстановления

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"Основные торговые партнеры Казахстана - страны Европейского союза, Россия и Китай. На них приходится около 70% от всего торгового оборота. Восстановление экономики и финансовой системы в странах Европы и в России, снижающиеся, но все же высокие темпы роста китайской экономики означают рост внешнего спроса на казахстанские продукты. Следовательно, ожидается положительное влияние на экспорт и на рост экономики Казахстана в целом", - заявил Акишев.

По его словам, этому способствует интегрированность Казахстана в международную экономику, а также участие страны в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС), где отсутствуют барьеры для движения товаров и капитала.

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