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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ может опуститься ниже 4% в апреле-мае за счет действия временных факторов, действие которых может продлиться во II квартале. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
"Темпы роста потребительских цен в марте и в I квартале 2017 года оказались значительно ниже уровня в годовом выражении соответствующего целевому, в том числе благодаря действию временных факторов, которое может продлиться во II квартале, приведя к замедлению годовой инфляции ниже 4% в апреле - мае", - говорится в бюллетене.
Тем не менее в департаменте ЦБ РФ считают, что уже во II полугодии действие временных благоприятных факторов может закончиться, приведя к росту инфляционного давления, а также к рискам для поддержания инфляции вблизи целевого уровня в 2018 году.
Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года.