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Индексы ММВБ и РТС снизились по итогам торгов вслед за нефтью

Экономика и бизнес
12 апреля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до $55,76 за баррель
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в среду снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,52% - до 1947,88 пункта, а РТС - на 1,13%, до 1078,72 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,84% - до $55,76 за баррель. 

По состоянию на 19:32 мск на Московской бирже за один доллар давали 59,97 рубля, за один евро - 60,42 рубля.

Помимо дешевеющей нефти на российский рынок продолжает влиять геополитический фактор. "Ситуация на российском рынке остается сложной, так как отношения между Москвой и Вашингтоном вернулись к прежней негативной риторике. Впрочем, переговоры глав внешнеполитических ведомств в Москве еще могут преподнести сюрпризы", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон в среду проводят переговоры в Москве. Тем для обсуждения у Лаврова и Тиллерсона много. Прежде всего, это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, обстановка в других ближневосточных странах - Ираке, Ливии, Йемене. Стороны, как ожидается, также затронут вопросы безопасности на Корейском полуострове, урегулирования конфликта на Украине и перспектив нормализации двусторонних отношений.

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