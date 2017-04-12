Индексы ММВБ и РТС снизились по итогам торгов вслед за нефтью

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в среду снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,52% - до 1947,88 пункта, а РТС - на 1,13%, до 1078,72 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,84% - до $55,76 за баррель.

По состоянию на 19:32 мск на Московской бирже за один доллар давали 59,97 рубля, за один евро - 60,42 рубля.

Помимо дешевеющей нефти на российский рынок продолжает влиять геополитический фактор. "Ситуация на российском рынке остается сложной, так как отношения между Москвой и Вашингтоном вернулись к прежней негативной риторике. Впрочем, переговоры глав внешнеполитических ведомств в Москве еще могут преподнести сюрпризы", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон в среду проводят переговоры в Москве. Тем для обсуждения у Лаврова и Тиллерсона много. Прежде всего, это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, обстановка в других ближневосточных странах - Ираке, Ливии, Йемене. Стороны, как ожидается, также затронут вопросы безопасности на Корейском полуострове, урегулирования конфликта на Украине и перспектив нормализации двусторонних отношений.