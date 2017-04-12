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Эксперты: Украина в рамках ЗСТ с ЕС деградировала как экспортер

Экономика и бизнес
12 апреля, 20:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, апреля. /ТАСС
Специалисты утверждают, что, потеряв рынки ЕАЭС, украинские экспортеры разорвали кооперационные связи в высокотехнологичных секторах машиностроения, судостроения, авиастроения и приборостроения
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КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Зона свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом привела Украину к экспортной деградации. Такой вывод сделали эксперты общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которого является Виктор Медведчук.

"Имея мизерные квоты, страна во многом экспортирует сельскохозяйственную продукцию сырьевой направленности. А вот потеряв рынки ЕАЭС, украинские экспортеры разорвали кооперационные связи в высокотехнологичных секторах машиностроения, судостроения, ракетно-космической отрасли, авиастроения и приборостроения", - говорится в публикации экспертов сектора экономических программ "Украинского выбора".

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Отмечается, что технологическую деградацию Украины подтверждает и множество мировых рейтингов конкурентоспособности или инновационности экономики. Например, согласно данным Bloomberg Innovation Index, Украина опустилась на одну позицию в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой и заняла 42-е место. В другом рейтинге по инновациям Украина и вовсе занимает последнее место в Европе. Фонд информации и технологических инноваций признал Украину одной из худших стран в мире по инновациям и вкладу в глобальное технологическое развитие.

"Как видим, неправильный выбор вектора экономической интеграции привел к технологической деградации экономики Украины. В товарной структуре экспорта товаров в январе 2017 года на АПК и товары пищевой промышленности пришлось 44,8% экспорта страны, продукцию металлургии - 24,7%. А вот доля продукции машиностроения Украины сократилась до 8,3%, что еще раз подтверждает технологическую деградацию Украины. В этих условиях Украине необходимо налаживать торгово-экономические связи в рамках БРИКС, ШОС, АТЭС, ЕАЭС, СНГ и в первую очередь - с Россией", - отметили в "Украинском выборе".

Как считают эксперты, именно Российская Федерация является транзитным коридором Украины с выходом на рынки Азии. Кроме того, в России находятся основные рынки сбыта высокотехнологичной продукции промышленности Украины. "Обеспечив заказами промышленность, Украина сможет обеспечить рост внутреннего производства и экспорта продукции, что приведет к росту внутреннего потребления товаров и услуг, росту занятости, а также увеличению реальных доходов и благосостояния граждан", - подчеркнули в движении.

Губительный путь дезинтеграции

Сектор экономических программ "Украинского выбора" также оценил потери Украины от разрыва кооперационных связей со странами СНГ. "В 2013 году правительство Николая Азарова взяло курс на евроинтеграцию и дезинтеграцию со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС. Это повлекло за собой значительные потери объемов экспорта товаров Украины - на 8,0%, или $5,5 млрд. Несмотря на тот факт, что тогдашнее правительство отложило подписание Соглашения об ассоциации, власть проигнорировала экономические расчеты и настроения в обществе, избрав европейский вектор экономической интеграции Украины", - говорится в публикации.

Еще дальше пошло правительство Арсения Яценюка, которое в 2014 году пошло на полный разрыв кооперационных связей с соседними странами и инициировало выход из ЗСТ в рамках СНГ. Как результат, в 2014 году экспорт обвалился на 13,5%, в 2015 году - на 29,3%. В 2016 году правительство Владимира Гройсмана продолжило провальную интеграционную политику, которая привела к падению экспорта на 4,6%.

"Интеграционный кризис спровоцировал значительное сокращение объемов промышленного производства и привел фактически к деиндустриализации Украины. Цена неправильного выбора вектора экономической интеграции - это более чем двукратное падение объемов экспорта товаров - с $68,8 млрд (в 2012 году) до $36,6 млрд (в 2016 году). ВВП Украины в 2014-2016 годах сократился на 14,0%. В 2014 году Украина понесла колоссальные экономические (минус 6,6% ВВП) и человеческие потери, в 2015 году падение ВВП составило 9,9%. Таким образом, только за 2014-2015 годы ВВП Украины сократился на 15,8%", - отметили эксперты движения.

Они отмечают, что интеграционный кризис спровоцировал экономический кризис всех сфер жизнедеятельности страны. Это повлекло за собой кризис в промышленности и деиндустриализацию страны, рекордный рост безработицы, значительное сокращение базы налогообложения, существенное падение притока валютной выручки. "Вместо того чтобы быть мостом между Европой и Азией, рационально использовать колоссальный транзитный потенциал, Украина встала на губительный путь дезинтеграции", - отмечают эксперты "Украинского выбора".

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