Шувалов: решение по дивидендам госкомпаний еще не принято

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Решение по размеру дивидендов госкомпаний еще не принято, все предложения заключаются в том, чтобы "максимально взять с тех, с кого можно взять", сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"По дивидендам мы общее решение пока не приняли, ориентируем компании на то, что надо платить дивиденды максимально. Это хорошо и для инвесторов, и для демонстрации инвестиционной привлекательности - для того, чтобы они покупали эти акции. В целом мы считаем, что сейчас время, когда можно заплатить до 50% (от чистой прибыли - прим. ред.). Для других компаний, наоборот, от 50% и ниже. Предложения такие, что надо максимально взять 50% с тех, с кого можно взять", - сказал Шувалов.

В конце марта Шувалов провел совещание, посвященное дивидендам госкомпаний. На встрече свои предложения представили Минфин и Минэкономразвития. Работа над этим вопросом будет продолжена, говорил ТАСС представитель Шувалова, не уточнив суть предложений министерств.

Правительство до сих пор ведет дискуссии о том, какой размер чистой прибыли госкомпании должны направлять на дивиденды. Минфин настаивает на закреплении нормы на уровне 50% от прибыли по МСФО для всех госкомпаний без исключения.

Однако в начале года Шувалов вернул Минфину проект распоряжения по дивидендам и заявил, что против закрепления предлагаемой нормы для всех госкомпаний.

До 2016 года госкомпании выплачивали дивиденды в размере 25% чистой прибыли. Однако в 2016 году в качестве антикризисной меры было принято решение повысить планку до 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Минфин предложил установить эту норму бессрочно.

Решения по сделкам между "Полюсом", "Сибуром" и компаниями КНР

По словам Шувалова, решения по сделкам между между китайскими компаниями и российскими "Полюсом" и "Сибуром" будут приняты в ближайшее время.

"Например, между Fosun Group и "Полюсом" сегодня обсуждалась сделка. Или возможная сделка Sinopec и "Сибура". Мы ожидаем, что решение по сделкам будет принято в ближайшее время. Насколько я знаю, Fosun и "Полюс" даже должны были подписать сегодня соответствующий документ", - рассказал Шувалов.

Он добавил, что не знает точно, какой именно документ должны были подписать компании - меморандум или уже договор.

"Да, по продаже доли в "Полюсе". Спросите у них, они должны были подписать документ. Узнайте, какой документ они подписали", - сказал Шувалов.

Sinopec участвует в переговорах с "Сибуром" по возможному вхождению в проект Амурского газохимического комплекса (ГХК), кроме того, в мае 2014 г. стороны заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству бутадиен-нитрильного каучука мощностью 50 тыс. тонн в Шанхайском химическом парке в 50 км от Шанхая, которое на текущий момент не реализовано.

"Сибур" и Sinopec дополнительно изучают экономическую эффективность проекта в связи с изменениями конъюнктуры на рынке синтетических каучуков", - сказали ТАСС в "Сибуре".

При этом в компании отметили, что по вопросу участия в Амурском ГХК компания "продолжает переговоры как с Sinopec, так и с другими компаниями по вопросу их участия в АГХК".

Ранее председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов сообщал журналистам, что компания проводит углубленное изучение предложений лицензиаров по проекту Амурского газохимического комплекса (ГХК) и ведет переговоры с пулом потенциальных инвесторов в проект, включая Sinopec. На газохимическом комплексе будут перерабатываться ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи. Основным поставщиком сырья для ГХК является Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который будет построен в рамках поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

"Панда-бонды" "Русала"

"Русал" в ближайшее время может объявить о размещении второго выпуска облигаций, номинированных в юанях ("панда-бондов"), сообщил Шувалов.

"Русал" выпустил первый транш "панда-бондов" и собирается объявить о дополнительном привлечении в течение месяца", - сказал Шувалов.

Ранее источник ТАСС, знакомый с планами компании, рассказал, что "Русал" может разместить второй транш "панда-бондов" в мае. Сейчас идет road show, компания проводит встречи с инвесторами в Китае. Объем зависит от спроса, отметил собеседник агентства.

Первый транш трехлетних "панда-бондов" с возможностью досрочного выкупа через два года "Русал" разместил 21 марта. Общий объем эмиссии составил 1 млрд юаней (почти $147 млн) , ставка купона - 5,5% годовых.

В начале 2017 года "Русал" зарегистрировал проспект эмиссии "панда-бондов" общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет.

Чистый долг "Русала" по состоянию на 31 декабря 2016 года составил $8,421 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,2.

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Крупнейшими акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (13,7%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в "Русале").