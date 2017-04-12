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В ОП предложили ФСБ ввести геномную регистрацию при устройстве иностранцев на работу

Экономика и бизнес
12 апреля, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Член ОП Владимир Слепак полагает, что это поможет повысить эффективность расследования и обеспечения раскрытия преступлений, совершенных мигрантами
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Слепак направил письмо на имя главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова с предложением ввести обязательную геномную регистрацию для иностранных граждан в качестве условия для работы в России. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

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"В целях повышения эффективности расследования и обеспечения раскрытия преступлений, совершенных мигрантами, считаю целесообразным предложить внести изменения в Федеральный закон "О государственной геномной регистрации в РФ", а именно ввести обязательную геномную регистрацию для иностранных граждан как необходимое условие осуществления трудовой деятельности на территории РФ", - говорится в письме (имеется в распоряжении ТАСС).

При этом, чтобы избежать "дополнительных расходов из федерального бюджета" общественник предлагает возложить эту обязанность "на работодателей, принимающих соответствующих граждан на работу, либо непосредственно на иностранных граждан, обратившихся за получением разрешения на работу или патента", а также установить размер платы за проведение геномной регистрации на уровне, "позволяющем компенсировать все бюджетные затраты, связанные с реализацией данной инициативы".

Накануне на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) Бортников рассказал, что задержанные по подозрению в совершении теракта в петербургском метро являлись членами законспирированных террористических ячеек, и отметил, что "все они были выходцами из Центральной Азии". Глава ФСБ также подчеркнул, что в рамках пресечения терроризма на территории РФ важным направлением является недопущение вовлечения в террористическую деятельность мигрантов, и указал на необходимость принятия мер по повышению ответственности должностных лиц, контролирующих соблюдение миграционного законодательства, и бизнес-структур, использующих труд иностранных граждан на территории РФ.

Днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел взрыв. Жертвами теракта стали 13 человек, еще более 50 пострадали. По делу о теракте арестованы 8 человек.

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