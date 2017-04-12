WSJ: Трамп назвал себя одним из факторов укрепления доллара

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент Дональд Трамп считает чрезмерно высоким нынешний курс американского доллара и признает, что отчасти он (глава государства) сам стал этому виной. Об этом Трамп заявил в интервью WSJ, отрывки которого опубликованы в электронной версии газеты.

"Я считаю, что наш доллар становится слишком крепким и отчасти в этом моя вина, потому что люди доверяют мне", - признал президент США. "Но это нанесет урон в конечном счете, как мне ни больно говорить об этом", - добавил он.

Трамп также напомнил, что в укреплении курса валюты есть свои позитивные аспекты. "Когда мы говорим о более крепком долларе, то в этом есть свои положительные стороны. Однако обычно самое лучшее состоит только в том, что такое выражение (крепкий доллар) приятно на слух", - иронично заметил президент США.

Он также предупредил о негативных последствиях повышения курса доллара. "Очень и очень тяжело конкурировать, когда доллар крепок, а другие страны девальвируют свои валюты", - подчеркнул Трамп.

Он дал понять, что после состоявшегося на прошлой неделе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином не склонен столь безапелляционно, как раньше, обвинять Пекин в сознательном манипулировании курсом юаня. "Они не являются валютными манипуляторами", - сказал президент.

Трамп с самого начала своей предвыборной кампании называл Китай одним из главных противников США, особенно в экономической сфере. Он навесил на КНР ярлык валютного манипулятора, обвинял Пекин в хакерских атаках на американские компьютерные системы, а также угрожал правительству Китая принятием серьезных мер и введением жестких тарифов в случае, если оно не согласится перезаключить имеющиеся торговые соглашения с США на новых, более выгодных для Вашингтона условиях.