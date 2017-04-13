МВФ одобрил выделение Грузии $285,3 млн на экономические реформы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии $285,3 млн по трехлетней программе кредитной поддержки этой страны. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе фонда.

Согласно ему, "программа поможет амбициозным структурным реформам Грузии", которые нацелены на повышение качества образования, увеличение инвестирования в инфраструктуру и обеспечение более эффективного государственного управления.

В пресс-релизе подчеркивается, что "структурные реформы являются критически важными для успеха программы, сделав возможными более инклюзивный рост и диверсификацию экономики".

1 марта стало известно, что МВФ договорился с Грузией о новой трехлетней программе кредитной поддержки страны.