Schlumberger инвестирует $390 млн в сланцевое месторождение в Аргентине

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Американская нефтесервисная компания Schlumberger намерена инвестировать $390 млн в проект по разработке сланцевого месторождения Вака Муэрта (Vaca Muerta) в аргентинской провинции Неукен. Об этом сообщил в среду президент южноамериканской республики Маурисио Макри.
"Я принял руководителей нефтесервисной компании Schlumberger, которая инвестирует $390 млн в Вака Муэрта", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Речь идет о предварительном соглашении, которое Schlumberger подписала с аргентинской государственной нефтегазовой корпорацией YPF. Согласно договоренности, компании будут совместно вести разработку в зоне, площадь которой составляет 228,5 кв. км. После подписания итоговых контрактов доля Schlumberger в проекте составит 49%, YPF - 51%. Оператором месторождения будет аргентинская компания.
Вака Муэрта - месторождение нетрадиционных углеводородов, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. Его запасы оцениваются в 16 млрд баррелей сланцевой нефти и 308 трлн кубических футов сланцевого газа.