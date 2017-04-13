Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин увеличил уставный капитал РНКБ на 15 млрд руб. для реализации проектов в Крыму

Экономика и бизнес
13 апреля, 6:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Отмечается, что имеющихся у банка средств недостаточно для финансирования таких проектов, как строительство электростанций, мусороперерабатывающих заводов, нового терминала аэропорта Симферополь
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Уставный капитал системообразующего банка Крыма РНКБ (Российский национальный коммерческий банк) увеличивается на 15 млрд рублей. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева размещено в четверг на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждено решение об увеличении уставного капитала РНКБ на 15 млрд рублей путем размещения дополнительных акций с последующим их приобретением в собственность Российской Федерации. Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", - говорится в сопроводительных документах.

Отмечается, что имеющихся у РНКБ средств недостаточно для финансирования проектов стоимостью более 5 млрд рублей, а реализация значимых для развития региона инвестиционных проектов, таких как строительство электростанций, мусороперерабатывающих заводов, нового терминала международного аэропорта Симферополь, предполагает объем кредитования каждого из таких проектов более чем на 7-10 млрд рублей.

Предполагается, что принятое решение позволит банку обеспечить реализацию крупных проектов, устойчивое функционирование кредитно-финансовой системы, удовлетворение спроса бизнеса и населения на качественные банковские и сопутствующие финансовые услуги, а также будет содействовать росту экономики Крыма.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено свыше 700 банкоматов, более 6650 платежных терминалов и более 600 терминалов самообслуживания. Банк обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 42 тыс. корпоративных клиентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
2
Знакомые певца Евгения Осина обокрали его квартиру в Москве
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"
5
Оппозиционер Мальцев задержан в рамках дела о применении насилия к представителю власти
6
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
7
СМИ: в США супруги убили приемного сына-инвалида после просмотра фильма "Манчестер у моря"
Темы дня
Загрузка...
Реклама