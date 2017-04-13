Кабмин увеличил уставный капитал РНКБ на 15 млрд руб. для реализации проектов в Крыму

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Уставный капитал системообразующего банка Крыма РНКБ (Российский национальный коммерческий банк) увеличивается на 15 млрд рублей. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева размещено в четверг на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждено решение об увеличении уставного капитала РНКБ на 15 млрд рублей путем размещения дополнительных акций с последующим их приобретением в собственность Российской Федерации. Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", - говорится в сопроводительных документах.

Отмечается, что имеющихся у РНКБ средств недостаточно для финансирования проектов стоимостью более 5 млрд рублей, а реализация значимых для развития региона инвестиционных проектов, таких как строительство электростанций, мусороперерабатывающих заводов, нового терминала международного аэропорта Симферополь, предполагает объем кредитования каждого из таких проектов более чем на 7-10 млрд рублей.

Предполагается, что принятое решение позволит банку обеспечить реализацию крупных проектов, устойчивое функционирование кредитно-финансовой системы, удовлетворение спроса бизнеса и населения на качественные банковские и сопутствующие финансовые услуги, а также будет содействовать росту экономики Крыма.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено свыше 700 банкоматов, более 6650 платежных терминалов и более 600 терминалов самообслуживания. Банк обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 42 тыс. корпоративных клиентов.