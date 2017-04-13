Минпромторг РФ планирует направить в 2017 году 4,5 млрд рублей на индустриальные парки

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Министерство промышленности и торговли РФ планирует направить 4,5 млрд рублей на поддержку индустриальных парков в регионах, при этом в течение ближайших пяти лет предполагается стандартизировать сами проекты таких парков, промышленных технопарков и кластеров в регионах. Об этом сообщил журналистам директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных.

"Восточные регионы меньше занимались раньше инфраструктурной частью, поэтому их очень мало. Не было механизмов поддержки, и поэтому регионы меньше строили собственные площадки. Сейчас уже два года подряд такие инструменты есть. Только на поддержку индустриальных парков заложено 4,5 млрд рублей на этот год", - сказал Беспрозванных, подводя итоги первого пленарного заседания двухдневной стажировки для представителей органов власти субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе.

По его словам, программы поддержки индустриальных парков позволяют компенсировать их резидентам затраты на инфраструктуру в части определенных налогов в бюджет. "Чем больше резидент заплатит налогов в федеральный и региональный бюджет, тем больше он получит в качестве компенсации своих затрат", - отметил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга.

Кроме того, добавил Беспрозванных, в течение ближайших пяти лет планируется провести стандартизацию инфраструктурных площадок для развития промышленности. "Для выравнивания ситуации в регионах Центральной России и Дальнего Востока РФ мы вводим стандартизацию индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров в регионах. Чтобы они были все одного современного уровня. Эта работа будет проделана в течение пяти лет", - сказал он.

Представитель министерства отметил, что при большом количестве парков в европейской части России их наполняемость - 35-50%. "В единичных парках, которые есть на Дальнем Востоке, наполняемость 80%. То есть самостоятельное развитие парков в ДФО дало такую картину", - сказал он. Он уточнил, что Хабаровский край относится к числу регионов, руководители которых активно взаимодействуют с министерством и "быстро наверстают упущенные возможности в части инфраструктурных проектов".

Стажировки в пользу промышленных проектов

В четверг в Хабаровске началась двухдневная стажировка для руководителей органов власти дальневосточных регионов. Ее проводит Министерство промышленности и торговли РФ в рамках программы "Федеральная практика". В работе принимают участие руководители Минвостокразвития РФ и аппарата полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, ведущих промышленных предприятий региона и институтов поддержки бизнеса. В числе последних - Российский экспортный центр, Агентство по технологическому развитию и Фонд развития промышленности.

Делегацию федерального министерства возглавляет директор департамента региональной промышленной политики Алексей Беспрозванных, который выступил с докладом на пленарном заседании. На дискуссионных площадках выездной стажировки обсуждаются формы работы с индустриальными и технопарками, меры поддержки промышленности, формирование точек роста и повышение инвестиционной привлекательности, формы финансирования отраслевых проектов.

Практика выездных стажировок в российских регионах Минпромторг России внедрил в 2014 году. Такие мероприятия проводятся в столицах федеральных округов, в ДФО стажировка проходит впервые.