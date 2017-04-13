Более 2,2 трлн рублей инвестиций привлечены в ДФО за три года

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Новая экономическая политика в отношении Дальнего Востока России позволила привлечь в проекты развития в ДФО более 2,2 трлн рублей инвестиций, из них более 1,4 трлн рублей - в проекты 17 территорий опережающего развития, созданных в регионе. Об этом сообщил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Григорий Смоляк.

"Новая экономическая политика в отношении Дальнего Востока России в последние три года обеспечила динамичное развитие в регионе. По состоянию на 12 апреля, в ДФО создано 17 территорий опережающего развития, 14 крупнейших проектов в регионе получили средства господдержки на строительство инфраструктуры, 13 финансируются Фондом развития Дальнего Востока. Всего привлечено 2,212 трлн рублей, это 578 проектов, их них 1,428 трлн рублей вложены в 235 проектов, реализуемых в ТОР", - сказал Смоляк, выступая на пленарном заседании выездной стажировки для представителей властей регионов ДФО, которую проводит в Хабаровске Министерство промышленности и торговли РФ.

По словам Смоляка, министерством выработан четкий график ввода новых предприятий на территории округа. "В 2017 году их будет 60, нарастающим итогом - 85 всего. В 2018 году новых предприятий будет уже 165, а к 2025 году заработать должны все производства 578 проектов", - отметил директор департамента.

Он также напомнил, что в ДФО реализуется уникальное решение по выдаче в безвозмездное пользование "дальневосточных гектаров". "Более 80 тысяч заявок подано, более 10 тысяч из них уже удовлетворены, и земля получена пользователями", - сказал Смоляк. С первого июля, добавил представитель Минвостокразвития, планируется снижение энерготарифов для предприятий до среднероссийского уровня. Кроме того, в государственных программах и программах госкорпораций создаются специальные дальневосточные разделы, особыми приоритетами стали развитие Комсомольска- на-Амуре и Курильских островов.

"Мы должны к 2025 году полностью остановить миграционный отток с Дальнего Востока и увеличить его население с 6,2 млн человек до 6,5 млн", - уточнил Смоляк, добавив, что добиться этого можно, сделав регион привлекательным для тех, кто уже здесь живет. Он призвал участников стажировки в ходе дискуссий "приземлять повестку" и обсуждать механизмы поддержки конкретных проектов.

Стажировки в пользу промышленных проектов

В Хабаровске началась двухдневная стажировка для руководителей органов власти дальневосточных регионов. Ее проводит Министерство промышленности и торговли РФ в рамках программы "Федеральная практика". В работе принимают участие руководители Минвостокразвития РФ и аппарата полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, ведущих промышленных предприятий региона и институтов поддержки бизнеса. В числе последних - Российский экспортный центр, Агентство по технологическому развитию и Фонд развития промышленности.

Делегацию федерального министерства возглавляет директор департамента региональной промышленной политики Алексей Беспрозванных, который выступил с докладом на пленарном заседании. На дискуссионных площадках выездной стажировки обсуждаются формы работы с индустриальными и технопарками, меры поддержки промышленности, формирование точек роста и повышение инвестиционной привлекательности, формы финансирования отраслевых проектов.

Практика выездных стажировок в российских регионах Минпромторг России внедрил в 2014 году. Такие мероприятия проводятся в столицах федеральных округов, в ДФО стажировка проходит впервые.