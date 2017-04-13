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Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,6 рубля

Экономика и бизнес
13 апреля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс вырос на 1 копейку
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и достиг отметки 56,6 рубля.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1952,2 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,7%, до отметки 1086,03 пункта.

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