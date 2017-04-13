Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,6 рубля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и достиг отметки 56,6 рубля.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1952,2 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,7%, до отметки 1086,03 пункта.