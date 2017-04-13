Профильный комитет Госдумы поддержал проект о "лесной амнистии"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовали нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о так называемой лесной амнистии. Документ внесен в Думу правительством РФ в конце января этого года.

Проект призван устранить несоответствия в государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В нынешнем виде документ предполагает, что во всех случаях пересечений приоритет будет отдаваться информации из ЕГРН.

Как сообщалось ранее, Рослесхоз выявил более 263 тыс. случаев противоречий данных, когда одни и те же участки земли относятся к разным категориям, на общей площади около 1,7 млн га.

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, подавляющее большинство расхождений в государственных данных, касающихся лесных участков, вызваны техническими ошибками. Как пояснил ранее сенатор, суды боятся разрешать такие споры, а Рослесхоз и другие ведомства не могут урегулировать эти вопросы между собой.

Предполагается, что реализация предусмотренных законопроектом положений позволит устранить взаимоисключающий характер сведений государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости, а также обеспечить соответствие документов о составе и границах земель лесного фонда и участков других категорий, на которых также расположены леса, со сведениями о границах населенных пунктов, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

Работа над законопроектом

Как сообщил на заседании думского комитета руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, при подготовке проекта закона о "лесной амнистии" ко второму чтению ведомство, в частности, будет предлагать прописать в документе право агентства на оспаривание случаев неправомерного изъятия земельных участков.

"Мы вносили в правительство проект постановления, который бы устанавливал компетенцию федерального агентства (лесного хозяйства - прим. ТАСС) на оспаривание случаев неправомерного изъятия участков. Проект постановления на сегодня по решению правительства увязан с вступлением в силу законопроекта об устранении противоречий сведений в реестрах (законопроекта о "лесной амнистии" - прим. ТАСС). Чтобы усилить эту позицию, мы бы предложили все-таки закрепить нашу компетенцию непосредственно в законе, чтобы мы могли системно иметь всю необходимую информацию, выявлять все эти случаи и принимать соответствующие решения по оспариванию этих случаев", - сказал Валентик. При этом он отметил, что в целом поддерживает законопроект.

В свою очередь председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что в Думе уже намечен план работы над документом. "Здесь мы должны говорить о том, что нам надо более четко определять некоторые вопросы, связанные с лесными игроками. Нужно оставить право государства и общественности оспаривать законность или незаконность приобретения земельных участков", - подчеркнул депутат.

Парламентарий также отметил, что при работе над законопроектом необходимо будет учесть все нюансы, в том числе по сохранению уже существующих прав граждан на земли. Рассмотрение проекта закона в первом чтении на пленарном заседании Госдумы состоится 21 апреля.