Прогноз МЭР на 2017-2020 гг. основан на цене на Urals $40 за баррель

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило прогноз социально-экономического развития РФ до 2020 года в консервативном, базовом и целевом сценариях, консервативный сценарий основан на стоимости нефти Urals в $40 за баррель.

"С учетом сохранения запасов нефти в мире на высоком уровне и активного роста добычи сланцевой нефти в США, мы закладываем в консервативный сценарий на уровне $40 за баррель нефти марки Urals, в дальнейшем эта цена будет подрастать на уровень инфляции в США", - сказал Орешкин.

Прогноз, по словам министра, учитывает тренд на продолжение снижения темпов роста мировой экономики.

"В прогноз заложено продолжение тренда последних лет на замедление мирового экономического роста с уровня в 3,1% в 2017 году до уровня в 2,8% к 2020 году", - сказал Орешкин.

Он также сообщил, что рост ВВП к 2020 году может превысить 3% в целевом (позитивном) сценарии.

"В целевом (позитивном) варианте мы ожидаем более позитивную динамику численности занятых в экономике, более активный рост инвестиционной активности и рост совокупной факторной производительности. В результате в рамках целевого сценария мы ожидаем ускорение темпов экономического роста выше 3% к 2020 году", - сказал министр.