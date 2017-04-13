Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михаил Фридман подал иск о защите деловой репутации к газете "Ведомости"

Экономика и бизнес
13 апреля, 13:25 UTC+3 МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
По словам руководителя юридического отдела издания, бизнесмен также написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы 24 апреля проведет досудебную подготовку по иску о защите чести и достоинства российского предпринимателя Михаила Фридмана к газете "Ведомости". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

"Досудебная подготовка по делу назначена на 14:20 мск 24 апреля", - сказала она.

Как отмечается в иске, 27 февраля в "Ведомостях" была опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешен в деле о "русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии".

Фридман просит признать данную информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчика напечатать опровержение и в печатном, и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания.

Комментируя подачу иска, Михаил Фридман обвинил газету "Ведомости" в прямом ущербе деловой репутации. "Я обратился в суд и намерен добиваться публичного опровержения ложной информации", - сообщил сам бизнесмен, чьи слова приводит пресс-служба Альфа-банка.

Редакция "Ведомостей" пока не получила копии искового заявления, сообщил руководитель юридического отдела издания Владимир Румянцев. "Из СМИ нам стало известно о подаче господином Фридманом иска о защите деловой репутации в связи со статьей, опубликованной 27 февраля в нашей газете и на сайте. Редакция пока не получила копии искового заявления, поэтому мы не знаем, какие сведения истец считает недостоверными и порочащими", - отметил юрист.

По словам Румянцева, Михаил Фридман не только подал иск о защите деловой репутации, но и написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи, который уже давал объяснения дознавателю об обстоятельствах ее написания.

"Одним из основных источников для статьи газеты "Ведомости" послужила вышедшая в середине января статья в испанской газете El Confidential, которая и содержала упоминание имени господина Фридмана, его фотографию и описание его бизнес-конфликта", - добавил Румянцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
2
В Самаре задержали предполагаемого украинского шпиона
3
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
4
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
5
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
6
Минюст обжалует постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
7
ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €3 млн по делу о теракте в Беслане
Темы дня
Загрузка...
Реклама