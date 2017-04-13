Белоруссия в полном объеме погасила задолженность перед "Газпромом"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Белоруссия погасила просроченную задолженность перед "Газпромом" за поставки газа в 2016-2017 годах в полном объеме - $726,2 млн, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах", - отмечает компания.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия и Белоруссия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти.

Правительство РФ сегодня одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Белоруссией. В частности, одобрен протокол о внесении изменений в соглашение от 2011 года между правительствами РФ и Белоруссии о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на белорусской территории. По словам Медведева, протокол устанавливает порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа евразийского экономического союза к 2025 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м. По его словам, стороны достигли компромисса в нефтегазовых вопросах, договорившись о компенсации высокой, по мнению белорусской стороны, цены на газ для Белоруссии за счет реэкспорта нефти. Так, в течение ближайших лет "денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Белоруссии". По словам Лукашенко, Минск от этого в текущем году получит дополнительно $500 млн. Также было решено, что цена на газ для белорусской стороны будет формироваться в российских рублях.

С начала 2016 г. Белоруссия вела переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. куб. м вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Белоруссией более чем в 700 млн долларов за поставленный газ РФ сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

3 апреля по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года. Согласно договоренности, Белоруссия вернет долг "Газпрому" в размере более $700 млн, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн тонн и предоставит скидку на газ, начиная с 2018 года. При этом Белоруссия и Россия к 1 января 2018 года разработают правила единого рынка газа.