ФАС признала "Почту России" нарушившей закон о защите конкуренции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Почту России" нарушившей закон о защите конкуренции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Признали нарушение ст. 10", - сказали в ФАС. Статья 10 закона о защите конкуренции предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением.

В конце января ФАС возбудила дело в отношении "Почты России" в связи с отказом предприятия заключить агентский договор с ООО "ФПС" ("Федеральная почтовая служба") на перевозку и доставку внутренней письменной корреспонденции на территории России.

В ответ на претензии антимонопольной службы "Почта России" заявляла, что осуществляет свою деятельность строго в рамках правового поля и в соответствии с нормами закона "О почтовой связи" и не видит правовых оснований для заключения агентского договора, предложенного ООО "ФПС".

"Почта России" также отмечала, что ФПС является лицензированным оператором почтовой связи и, принимая от отправителя почтовое отправление, заключает с ним договор об оказании услуг почтовой связи, в котором обязуется переслать почтовое отправление по указанному отправителем адресу. "Почта России" стороной данного договора не является, и никакие обязательства по такому договору на нее возложены быть не могут.

"Почта России" намерена обжаловать решение ФАС в суде. "Почта России" не согласна с решением ФАС России и намерена обжаловать его в Арбитражном суде города Москвы", - заявили в компании.