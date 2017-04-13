Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС признала "Почту России" нарушившей закон о защите конкуренции

Экономика и бизнес
13 апреля, 16:40 дата обновления: 13 апреля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, "Почту России" признали нарушившей статью о запрете на злоупотребление доминирующим положением
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Почту России" нарушившей закон о защите конкуренции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Признали нарушение ст. 10", - сказали в ФАС. Статья 10 закона о защите конкуренции предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением.

В конце января ФАС возбудила дело в отношении "Почты России" в связи с отказом предприятия заключить агентский договор с ООО "ФПС" ("Федеральная почтовая служба") на перевозку и доставку внутренней письменной корреспонденции на территории России.

В ответ на претензии антимонопольной службы "Почта России" заявляла, что осуществляет свою деятельность строго в рамках правового поля и в соответствии с нормами закона "О почтовой связи" и не видит правовых оснований для заключения агентского договора, предложенного ООО "ФПС".

"Почта России" также отмечала, что ФПС является лицензированным оператором почтовой связи и, принимая от отправителя почтовое отправление, заключает с ним договор об оказании услуг почтовой связи, в котором обязуется переслать почтовое отправление по указанному отправителем адресу. "Почта России" стороной данного договора не является, и никакие обязательства по такому договору на нее возложены быть не могут.

"Почта России" намерена обжаловать решение ФАС в суде. "Почта России" не согласна с решением ФАС России и намерена обжаловать его в Арбитражном суде города Москвы", - заявили в компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
7
В ходе четвертой волны сноса самостроя в Москве демонтировано уже семь объектов
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама