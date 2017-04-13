ФАС признала "Почту России" нарушившей закон о защите конкуренции

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Почту России" нарушившей закон о защите конкуренции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Признали нарушение ст. 10", - сказали в ФАС. Статья 10 закона о защите конкуренции предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением.
В конце января ФАС возбудила дело в отношении "Почты России" в связи с отказом предприятия заключить агентский договор с ООО "ФПС" ("Федеральная почтовая служба") на перевозку и доставку внутренней письменной корреспонденции на территории России.
В ответ на претензии антимонопольной службы "Почта России" заявляла, что осуществляет свою деятельность строго в рамках правового поля и в соответствии с нормами закона "О почтовой связи" и не видит правовых оснований для заключения агентского договора, предложенного ООО "ФПС".
"Почта России" также отмечала, что ФПС является лицензированным оператором почтовой связи и, принимая от отправителя почтовое отправление, заключает с ним договор об оказании услуг почтовой связи, в котором обязуется переслать почтовое отправление по указанному отправителем адресу. "Почта России" стороной данного договора не является, и никакие обязательства по такому договору на нее возложены быть не могут.
"Почта России" намерена обжаловать решение ФАС в суде. "Почта России" не согласна с решением ФАС России и намерена обжаловать его в Арбитражном суде города Москвы", - заявили в компании.