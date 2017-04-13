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"Нафтогаз Украины" заявил, что цена на майские поставки газа из ЕС ниже, чем из России

Экономика и бизнес
13 апреля, 17:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, апреля. /ТАСС
Директор "Нафтогаза" Юрий Витренко утверждает, что экономия от импорта газа из Европы в мае, составит не менее $21 млн, чем напрямую из РФ
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КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" заключила контракт на майские поставки природного газа из стран Европейского союза. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Завершили покупать плановые объемы импортного газа на май из Европы. Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на $25-30, чем цена по контракту с "Газпромом" во втором квартале 2017 года", - сообщил он в социальной сети Facebook. Витренко утверждает, что экономия от импорта газа из Европы в мае, составит не менее $21 млн, чем напрямую из РФ.

"Условия покупки у "Газпрома" для нас все равно неприемлемые. Например, потому что наши платежи могут быть зачтены в счет "обязательств бери-или-плати", а это бездонная бочка, и газ мы не получим", - заявил представитель компании. Он уточнил, что поставки газа в мае на Украину будут осуществлять европейские компании за счет банковских кредитов, предоставленных "Нафтогазу" под гарантии Всемирного банка.

"На май мы покупали у ведущих европейских компаний, используя кредит международных банков под гарантию Всемирного банка. С процентной ставкой на уровне 3%. То есть, на процентах мы тоже экономим", - добавил Витренко.

Компания подписала 30 декабря 2016 года соглашение с Citi и Deutsche Bank на получение кредита в размере $500 млн под гарантии ВБ. Кредитная линия предоставлена на четыре года: два года - на закупку газа, еще два - на погашение кредита. Всемирный банк гарантирует возврат кредитов международным коммерческим банкам.

Украина прекратила закупку газа у России в конце 2015 года, в 2016 году уже не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закупая газ по реверсу в Европе.

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