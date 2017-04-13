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РФПИ планирует заключить на ПМЭФ-2017 контракты более чем на 100 млрд руб.

Экономика и бизнес
13 апреля, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Глава РФПИ сообщил, что фонд совместно со своими международными партнерами организует инвестиционную панель на ПМЭФ "Суверенные фонды в России и в мире: вклад в формирование благосостояния государств"
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня, подписать соглашения и контракты на сумму более чем 100 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы рассчитываем, что в этом году на полях форума РФПИ подпишет еще больше соглашений и контрактов, и их общая сумма превысит уровень в 100 млрд рублей, достигнутый в прошлом году", - сказал Дмитриев.

В этом году программа ПМЭФ получилась еще насыщенней, а ее фокус на поиске баланса в глобальной экономике делает форум особенно интересным для международных инвесторов, добавил он.

"Мы ожидаем обширную делегацию международных инвесторов, приезжающих на ПМЭФ, в том числе по приглашению РФПИ. Уже подтвердили интерес инвесторы, которые управляют суверенными и инвестиционными фондами с капиталом под управлением более $10 трлн, и которые ежегодно участвуют в традиционной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ", - отметил Дмитриев.

Глава РФПИ сообщил, что фонд совместно со своими международными партнерами организует инвестиционную панель на ПМЭФ "Суверенные фонды в России и в мире: вклад в формирование благосостояния государств". В ходе мероприятия ведущие инвесторы расскажут о перспективах вложений в Россию и о текущих тенденциях и инвестиционных стратегиях суверенных фондов на глобальном уровне.

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