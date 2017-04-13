Источники: запуск ОФЗ для населения состоится 18 апреля

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минфин начнет выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения 18 апреля 2017 года. Об этом ТАСС сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства и подтвердил источник в банковской сфере.
"Запуск ОФЗ для населения назначен на вторник, 18 апреля", - сообщил источник.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в колл-центре Сбербанка, который наряду с ВТБ будет выступать агентом по продаже ОФЗ для населения, для приобретения облигаций клиенты банка должны обращаться в банки ориентировочно с 17 апреля.
Ранее сообщалось, что Минфин России с середины апреля начнет предлагать гражданам новый инструмент под названием ОФЗ-н (облигации федерального займа для населения). Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.