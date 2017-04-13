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Россия может увеличить экспорт нефти в Белоруссию с 2021 года

Экономика и бизнес
13 апреля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
На данный момент утвержденные объемы поставки российской нефти в Белоруссию с 2017 по 2024 год составляют 24 млн тонн ежегодно
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия может увеличить поставки нефти в Белоруссию свыше заявленных 24 млн тонн в год, начиная с 2021 года, следует из протокола, подписанного российской и белорусской сторонами и размещенного на портале правовой информации.

"Объемы нефти сырой, поставляемой из Российской Федерации в Республику Беларусь, могут быть увеличены, начиная с 2021 года по согласованию компетентных органов сторон", - говорится в документе.

Согласно документу, на данный момент утвержденные объемы поставки российской нефти в Белоруссию с 2017 по 2024 год составляют 24 млн тонн ежегодно. Также отмечается, что объемы нефти могут быть изменены "в зависимости от технических возможностей магистральных нефтепроводов не более чем на 2%".

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