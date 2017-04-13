"Яндекс" получил разрешение на обработку фискальных данных онлайн-касс

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" получил разрешение Федеральной налоговой службы (ФНС) на обработку фискальных данных контрольно-кассовой техники, сообщили ТАСС в компании.

В июле 2016 года вступил в силу закон "О применении контрольно-кассовой техники". Он обязывает все компании, имеющие контрольно-кассовые аппараты, передавать данные каждого чека онлайн в ФНС.

Налоговое ведомство определило список официальных операторов фискальных данных (ОФД), в который вошли пять компаний. Таким образом, "Яндекс" стал шестым по счету оператором фискальных данных на рынке.

Согласно принятому закону, услуга ОФД является самостоятельной услугой с определенной стоимостью. Однако "Яндекс" обладает технологиями, которые позволят на основе полученных данных создавать необходимые для бизнеса продукты, подчеркнули в компании. "Для нас это гораздо более важная часть и основной фокус дальнейшего развития", - отметил представитель "Яндекса".

По словам собеседника агентства, технологии "Яндекса", связанные с анализом данных, машинным обучением и другими направлениями, дают компании возможность создавать новые высокотехнологичные продукты для бизнеса на базе полученных и обобщенных данных.