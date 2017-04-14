Совет директоров "Интер РАО" одобрил участие в оздоровлении банка "Пересвет"

ФГК в I квартале 2017 года увеличила перевозки грузов на 58%, до 50 млн тТранспорт 14 апреля, 11:12
РЖД и Китайские желдороги расширят обмен данными при оформлении перевозок контейнеровТранспорт 14 апреля, 11:04
Академический район повышает надежность энерго- и теплоснабженияНовости партнеров 14 апреля, 10:47
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" удостоено медали конкурса "Здоровье и безопасность"Новости партнеров 14 апреля, 10:39
Паркин: слова Коу о тяжелой жизни информаторов IAAF в России не вызывают удивленияСпорт 14 апреля, 10:34
СМИ: ЦСКА проявляет интерес к футболисту сборной Нигерии и "Аустрии" КайодеСпорт 14 апреля, 10:14
Порты на Кубани в I квартале 2017 года перегрузили на 22% больше зерна, чем в прошлом годуТранспорт 14 апреля, 10:13
Вторая ж/д паромная линия запущена через Керченский пролив для доставки грузов в КрымТранспорт 14 апреля, 10:10
Трехлетний ребенок погиб под колесами поезда на УралеНовости Урала 14 апреля, 10:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" в рамках финансового оздоровления банка "Пересвет" одобрил приобретение облигаций кредитной организации совокупной номинальной стоимостью до 16,8 млрд руб., говорится в материалах компании.
В частности, компания "Интер РАО" получит облигации номинальной стоимостью до 4,76 млрд руб., подконтрольные ей структуры - до 12,01 млрд руб.
Ранее сообщалось, что суммарный объем средств "Интер РАО", зависших в банке "Пересвет", на 31 декабря 2016 г. составил 18,709 млрд руб.
При этом в своей отчетности компания указывала, что наиболее вероятный план по реструктуризации задолженности "Пересвета" будет включать конвертацию 85% задолженности банка перед группой в облигации сроком на 15 лет с процентной ставкой 0,51% годовых и опцией по конвертации займа в акции банка, а оставшиеся 15% задолженности будут возвращены в течение года.
В октябре 2016 г. ЦБ РФ назначил в банке "Пересвет" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения).
Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
В конце февраля ЦБ сообщил, что порядок и участники финансового оздоровления банка "Пересвет" будут определены по результатам конвертации обязательств в облигации кредитной организации. От объема проведенной конвертации будет зависеть решение о возможности санации банка и сумме средств, необходимой к предоставлению со стороны АСВ.
Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 г. и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово- хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у аффилированного с ним ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".
Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 г., составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд руб. из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.