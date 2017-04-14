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Совет директоров "Интер РАО" одобрил участие в оздоровлении банка "Пересвет"

Экономика и бизнес
14 апреля, 10:25 дата обновления: 14 апреля, 10:36 UTC+3
Компания получит облигации номинальной стоимостью до 4,76 млрд руб., подконтрольные ей структуры - до 12,01 млрд руб.
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО" в рамках финансового оздоровления банка "Пересвет" одобрил приобретение облигаций кредитной организации совокупной номинальной стоимостью до 16,8 млрд руб., говорится в материалах компании.

В частности, компания "Интер РАО" получит облигации номинальной стоимостью до 4,76 млрд руб., подконтрольные ей структуры - до 12,01 млрд руб.

Ранее сообщалось, что суммарный объем средств "Интер РАО", зависших в банке "Пересвет", на 31 декабря 2016 г. составил 18,709 млрд руб.

При этом в своей отчетности компания указывала, что наиболее вероятный план по реструктуризации задолженности "Пересвета" будет включать конвертацию 85% задолженности банка перед группой в облигации сроком на 15 лет с процентной ставкой 0,51% годовых и опцией по конвертации займа в акции банка, а оставшиеся 15% задолженности будут возвращены в течение года.

Ситуация вокруг "Пересвета"

В октябре 2016 г. ЦБ РФ назначил в банке "Пересвет" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения).

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Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В конце февраля ЦБ сообщил, что порядок и участники финансового оздоровления банка "Пересвет" будут определены по результатам конвертации обязательств в облигации кредитной организации. От объема проведенной конвертации будет зависеть решение о возможности санации банка и сумме средств, необходимой к предоставлению со стороны АСВ.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 г. и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово- хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у аффилированного с ним ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".

Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 г., составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд руб. из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.

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