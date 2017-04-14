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Путин: общий рынок ЕврАзЭС стал подушкой безопасности для стран Союза

Экономика и бизнес
14 апреля, 11:39 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 14, апреля. /ТАСС
Президент России отметил, что страны ЕврАзЭС добились результатов в деле формирования и укрепления емкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов
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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил сотрудничество стран ЕврАзЭС в рамках Союза как успешное. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

"Отмечу, что сотрудничество в рамках ЕврАзЭС продвигается успешно, мы вместе добились результатов в деле формирования и укрепления емкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов", - сказал Путин.

По словам российского лидера, можно с уверенностью сказать, что общий рынок ЕврАзЭС сработал в качестве подушки безопасности несмотря на издержки, связанные с внешней неблагоприятной конъюнктурой. Путин добавил, что экономики стран Союза смогли адаптироваться к новым реалиям. Так, в январе текущего года, по сравнению с январем 2016 года, объем взаимной торговли стран ЕврАзЭС вырос на 38%, а поставки государств-членов Союза в третьи страны выросли на 37%.

"Существенно улучшилась, я это отмечаю как, наверное, самое главное, структура экспортно-импортных операций, снизился удельный вес сырья в торговле в 2016 году и обозначился рост доли машин, транспортных средств, продовольственных и сельхозтоваров", - отметил президент.

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