Дорожная карта по введению ЕГАИС для табака может быть разработана в мае

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дорожная карта по введению системы маркировки и ЕГАИС для табака может быть разработана в мае. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

"Мы должны последовательно разработать дорожную карту, которая в дальнейшем в соответствии с поручением президента будет утверждена. Это будет в ближайшее время. Надеюсь, после майских (праздников), в мае мы закончим", - сказал Хлопонин.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство пришло к выводу, что именно ЕГАИС - наиболее эффективный способ регулирования отрасли. "Есть соответствующее поручение президента по поводу того, что мы должны эту модель как можно быстрее интегрировать. Мы провели множество совещаний с Минфином, с налоговой службой, с Росалкогольрегулированием, Минсельхозом и все пришли к пониманию, что ЕГАИС на сегодняшний день - наиболее быстрый и эффективный способ регулирования оборота отрасли. Мы, наверное, на сегодня единственная страна в мире, которая не занимается сквозным контролем за оборотом табачной продукции", - пояснил он.

По словам вице-премьера, Россия недополучила 120 млрд рублей табачных акцизов за три года. "Сегодня, по легальным данным, у нас в нелегальном обороте находится около 2% табака. Количество акцизов, которые мы собираем, равно 460 млрд руб. При этом (отмечается) рост объемов производства в Армении, Белоруссии, Казахстане, который мы не видим. Мы не видим оборота табачной продукции на территории России, проследить не можем. И какой тут объем - на сегодняшний день не знает никто. За три года мы недополучили акцизов порядка 120 млрд руб.", - подчеркнул Хлопонин.

Обсуждение в правительстве

Правительство в настоящее время обсуждает различные варианты создания системы прослеживаемости табачной продукции на всех стадиях оборота. Среди предложений - введение ЕГАИС по аналогии с алкоголем и маркировка по аналогии с шубами.

Механизм ЕГАИС уже отлажен на алкогольной продукции, поэтому начать введение системы и для табака может начаться уже осенью, заявлял начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин. При этом только акцизная марка достаточно защищена, поэтому система должна строиться на их основе, уверен он. По оценке экспертов, 80-85% розничных точек продаж алкоголя и табака совпадают, поэтому практически везде оборудование ЕГАИС уже установлено, добавлял Спирин.