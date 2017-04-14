Альфа-банк и "Пересвет" договорились о мировом соглашении по иску на 10,6 млрд руб.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Альфа-банк и банк "Пересвет" достигли согласия о заключении мирового соглашения по иску "Пересвета" о взыскании с Альфа-банка 10,57 млрд рублей. В связи с этим "Пересвет" подал в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отложении рассмотрения дела, говорится в сообщении Альфа-банка.

"Стороны предполагают оформить все необходимые документы по мировому соглашению к следующему заседанию, которое назначено на 19 июня. Итоги судебного заседания являются очередным подтверждением стремления Альфа-банка всегда находить пути мирного урегулирования конфликтных ситуаций", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

О том, что "Пересвет" подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление с требованием взыскать с Альфа-банка почти 10,6 млрд рублей, стало известно в начале февраля. Подробности иска стороны тогда не раскрыли.

Ситуация вокруг "Пересвета"

В октябре 2016 г. ЦБ РФ назначил в банке "Пересвет" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их удовлетворения). Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

В конце февраля ЦБ сообщил, что порядок и участники финансового оздоровления банка "Пересвет" будут определены по результатам конвертации обязательств в облигации кредитной организации. От объема проведенной конвертации будет зависеть решение о возможности санации банка и сумме средств, необходимой к предоставлению со стороны Агентства по страхованию вкладов.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 г. и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово- хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у аффилированного с ним ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр". Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 г., составляли 200,3 млрд руб. Объем клиентских средств - 99,9 млрд руб., 77,4 млрд руб. из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.