Банк России будет следить за страхованием жизни так же пристально, как и за ОСАГО

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центробанк обеспокоен бурным ростом рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), и будет уделять его участникам повышенное внимание, так же как и страховщикам ОСАГО. Об этом сообщил на семинаре директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.

"Меня очень "жизнь" волнует. Рост (рынка - прим. ТАСС) "жизни" до 200 млрд руб. предполагает, что люди завтра пойдут получать по ИСЖ выплаты, инвестиционный доход, и могут что-то не получить", - сказал Жук. Бизнес ИСЖ требует от страховщиков даже большей ответственности, чем ОСАГО, считает Жук, так как "связан с накопительными деньгами населения".

Риски ИСЖ состоят в том, что покупатели этих продуктов часто не читают договоров, пояснил журналистам Жук. Полис ИСЖ предполагает, что страховщик инвестирует деньги клиента в течение 3-5 лет. В конце этого срока клиент получает выплату: гарантированно сумму вложений, и плюс инвестдоход, если вложения оказались удачными. Рост рынка ИСЖ обусловлен падением ставок по депозитам, объясняли представители рынка, и меньшей рискованностью по сравнению с паевыми инвестфондами, где вложения не защищены. Доходность по полисам ИСЖ потенциально может быть выше, чем по вкладу, но она может быть и нулевой, так как гарантируется возврат только самого взноса. Продается ИСЖ в основном через банки, которые выступают агентами страховщиков.

"Нам бы хотелось, чтобы было понимание - знает ли человек, что за продукт он купил. Второе - что по этому продукту компания гарантирует - вернуть тело, вернуть инвестдоход, в каком размере", - сказал Жук.

ЦБ рассчитывает, что стандарты ИСЖ разработает саморегулируемая организация на страховом рынке - Всероссийский союз страховщиков. "Мы хотим, чтобы стандарт СРО был направлен в первую очередь на то, чтобы у потребителя было адекватное восприятие продукта", - надеется он.

"В рамках СРО будет разработан стандарт по взаимоотношениям с физическими и юридическими лицами, так называемый "продуктовый" стандарт, в котором должны быть описаны корректные положения по раскрытию ключевой информации о продуктах, доступности и так далее", - заявил президент ВСС Игорь Юргенс.

По его словам, интерес надзора понятен, так как страхование жизни по объему уже сопоставимо с ОСАГО, объем резервов в индустрии уже составляет более 400 млрд рублей.

Социально значимый вид

ЦБ начинает рассматривать страхование жизни, особенно ИСЖ, как социально значимый вид - наряду с ОСАГО, страхованием ответственности перевозчиков, опасных производственных объектов, туроператоров, застройщиков, агрострахованием с господдержкой. Компаниям, которые занимаются этими видами, уделяется повышенное внимание, заявил Жук.

"В связи с ростом объема ИСЖ у нас появляются дополнительные вопросы к компаниям, которые мы будем решать через запросы, и, возможно, через корректировки нормативных актов Банка России", - сказал он.

Система гарантирования

Одним из нерешенных вопросов является отсутствие на рынке страхования жизни системы гарантирования, подобной Агентству по страхованию вкладов. По словам Жука, экономическая целесообразность гарантийного фонда у страховщиков жизни неочевидна.

"Система гарантирования позволяет стимулов к такому страхованию добавить, позволяет увеличить проникновение. Тогда (появляются) издержки компаний, потому что они отчисляют деньги в систему гарантирования, и расходы на организацию процесса. Они должны быть противовесом к тому, что появятся плюсы. Сейчас эти плюсы и минусы не посчитаны", - рассказал Жук.

Элементы гарантирования в страховании жизни обеспечиваются качеством надзора, заявил Жук. За последние годы на рынке страхования жизни было только одно громкое банкротство - ОСЖ "Россия".

Бурный рост

Страхование жизни уже несколько кварталов подряд становится самым быстрорастущим сегментом финансового рынка РФ - в 2016 году сегмент вырос на 66%, до 215,7 млрд руб. (данные ЦБ). Основной фактор - перевод вложений из депозитов в ИСЖ.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство опубликовало прогноз, согласно которому одним из рисков для роста страхового рынка в ближайшие 2-3 года может оказаться разочарование клиентов в ИСЖ, агрессивно продаваемом банками - если потребители не получат от этой инвестиции ожидаемой доходности.

Кроме того, недавно ЦБ рекомендовал банкам под роспись информировать клиентов о рисках вложений в альтернативные депозитам финансовые инструменты, в том числе ИСЖ. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регулятора, эти рекомендации могут стать обязательными к исполнению.