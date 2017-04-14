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Россельхознадзор на следующей неделе может снять ограничения с двух предприятий Белоруссии

Экономика и бизнес
14 апреля, 16:28 дата обновления: 14 апреля, 16:44 UTC+3
Решение будет принято по итогам инспекции и переговоров
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор может на следующей неделе снять ограничения с двух молочных предприятий Белоруссии по итогам инспекции и переговоров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Мы не исключаем, что на следующей неделе будет открыто два молочных предприятия для поставок", - сказала она.

В пятницу в Москве прошли переговоры по итогам инспекции белорусских предприятий. Российскую сторону представлял замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, белорусскую - министр сельского хозяйства Леонид Заяц.

На встрече были подведены итоги инспекции 18 предприятий. Окончательный отчет Россельхознадзор отправит Белоруссии 20 апреля, отметила Мелано.

"Непоклонов высказал ряд критических замечаний. В первую очередь - отсутствие должного уровня прослеживаемости", - добавила она.

Специалисты Россельхознадзора проводили инспекцию на белорусских предприятиях - производителях продукции животного происхождения с 5 по 13 апреля.

С 6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Белоруссия стала "перевалочной базой", через которую в Россию попадают санкционные продукты. С момента введения продэмбарго в 2014 году Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории ЕврАзЭС и заняла более 15% в российском импорте, подчеркивал Ткачев. В 2012 году доля поставок продукции из Белоруссии не превышала 1%.

Кроме того, у Россельхознадзора были претензии и к молочной продукции, произведенной в самой Белоруссии. Ввоз этой продукции с ряда предприятий республики также был запрещен.

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