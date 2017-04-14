Россельхознадзор на следующей неделе может снять ограничения с двух предприятий Белоруссии

Теракты в Египте: вера сильнее бомбМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица ЛулаМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубовСпорт 14 апреля, 16:48
Около 9 тыс. человек посетили научную конференцию "Ломоносов" в 2017 годуНаука 14 апреля, 16:41
Тепло, как в Арктике: как современные технологии помогают обогревать СеверВ стране 14 апреля, 16:30
WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 годуМеждународная панорама 14 апреля, 16:26
Давыдов: задача Воробьева на посту тренера "Динамо" - выход в финал плей-офф КХЛСпорт 14 апреля, 16:21
Суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 сутокПроисшествия 14 апреля, 16:20
Свищев: ВФЛА должна найти компромисс с IAAF в вопросе восстановления своих правСпорт 14 апреля, 16:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор может на следующей неделе снять ограничения с двух молочных предприятий Белоруссии по итогам инспекции и переговоров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
"Мы не исключаем, что на следующей неделе будет открыто два молочных предприятия для поставок", - сказала она.
В пятницу в Москве прошли переговоры по итогам инспекции белорусских предприятий. Российскую сторону представлял замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, белорусскую - министр сельского хозяйства Леонид Заяц.
На встрече были подведены итоги инспекции 18 предприятий. Окончательный отчет Россельхознадзор отправит Белоруссии 20 апреля, отметила Мелано.
"Непоклонов высказал ряд критических замечаний. В первую очередь - отсутствие должного уровня прослеживаемости", - добавила она.
Специалисты Россельхознадзора проводили инспекцию на белорусских предприятиях - производителях продукции животного происхождения с 5 по 13 апреля.
С 6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Белоруссия стала "перевалочной базой", через которую в Россию попадают санкционные продукты. С момента введения продэмбарго в 2014 году Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории ЕврАзЭС и заняла более 15% в российском импорте, подчеркивал Ткачев. В 2012 году доля поставок продукции из Белоруссии не превышала 1%.
Кроме того, у Россельхознадзора были претензии и к молочной продукции, произведенной в самой Белоруссии. Ввоз этой продукции с ряда предприятий республики также был запрещен.