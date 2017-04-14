Система "Платон": первые результаты и ключевая статистика

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"Платон" (от "плата" и "тонна") — система взимания платы с большегрузов за проезд по всем российским дорогам федерального значения (50 774 км). Ее цель — компенсировать ущерб, который наносят трассам грузовые автомобили массой свыше 12 тонн .
С 15 ноября 2015 года грузоперевозчики платят по 1,53 руб. за каждый километр дороги, но уже с 15 апреля 2017 года тариф должен вырасти до 1,91 руб за км.
По данным на февраль 2017 года, к системе подключены 273,82 тыс. компаний и 798,89 тыс. грузовиков. Установленные на них бортовые устройства, отслеживающие маршрут каждого конкретного большегруза, помогают отделять честных грузоперевозчиков от представителей "серого" сектора.
Как показывает статистика, введение системы действительно положительно сказалось на состоянии российских дорог. Благодаря "Платону" в 2016 году на их ремонт было направлено свыше 10 млрд рублей.
Более того: вопреки опасениям скептиков, цены на продукты изменились настолько незначительно, что вряд ли это было замечено покупателями. Например, стоимость на молоко и томаты увеличилась лишь на 12 и 16 копеек, соответственно.