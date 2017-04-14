Reuters: в Air China сообщили об отмене некоторых рейсов в Пхеньян

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Air China заявила, что отменяет не все, а только некоторые рейсы в столицу КНДР. Как сообщило агентство Reuters, принятое решение вызвано низким спросом на билеты.
"Air China не закрывает направление Пекин - Пхеньян, а временно отменяет некоторые рейсы из-за ситуации с продажей билетов", - приводит агентство заявление представителя компании.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Air China 14 апреля осуществила свой последний рейс в Пхеньян и объявила о приостановке обслуживания данного направления перевозок.
Air China - единственная китайская компания, осуществляющая воздушное сообщение с КНДР. Полеты в Пхеньян и обратно совершались три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Однако из-за невысокого пассажиропотока некоторые рейсы приходилось отменять.