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Reuters: в Air China сообщили об отмене некоторых рейсов в Пхеньян

Экономика и бизнес
14 апреля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
В авиакомпании объяснили свое решение низким спросом на билеты
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Air China заявила, что отменяет не все, а только некоторые рейсы в столицу КНДР. Как сообщило агентство Reuters, принятое решение вызвано низким спросом на билеты.

"Air China не закрывает направление Пекин - Пхеньян, а временно отменяет некоторые рейсы из-за ситуации с продажей билетов", - приводит агентство заявление представителя компании.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Air China 14 апреля осуществила свой последний рейс в Пхеньян и объявила о приостановке обслуживания данного направления перевозок.

Air China - единственная китайская компания, осуществляющая воздушное сообщение с КНДР. Полеты в Пхеньян и обратно совершались три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Однако из-за невысокого пассажиропотока некоторые рейсы приходилось отменять.

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