Новак: Белоруссия будет самостоятельно решать вопрос использования российской нефти

КАЛИНИНГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Белоруссия самостоятельно будет принимать решение о том, куда направлять нефть, беспошлинно поставляемую из России: на свои НПЗ или в другие страны. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Что касается направления этой сырой нефти - или на нефтеперерабатывающие заводы, или на поставки в третьи страны. Это вопрос, который белорусская сторона будет определять самостоятельно и давать свои предложения в целях формирования индикативного баланса", - сказал министр.

Он также сообщил, что соглашение "Газпрома" с Белоруссией, предусматривающее скидку на поставки российского газа в 2018-2019 годах, не подразумевает компенсации потерь компании.

"Нет. Все договоренности, которые были вчера подписаны и озвучены, не предполагают каких-то отдельных компенсаций. Это экономические договоренности между "Газпромом" и Белоруссией по поставкам газа и тем возможным ценам и скидкам, которые могут быть", - сказал министр, отвечая на вопрос, планируется ли компенсация "Газпрому" выпадающих доходов из-за предоставления Белоруссии скидки на газ.

3 апреля по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года. Согласно договоренности, Белоруссия вернет долг "Газпрому" в размере более $700 млн, Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн т и предоставит скидку на газ, начиная с 2018 года. При этом Белоруссия и Россия к 1 января 2018 года разработают правила единого рынка газа.

В ближайшее время Россия приступит к увеличению поставок беспошлинной нефти в Белоруссию, которые ранее сократила из-за задолженности республики по газу. На данный момент утвержденные объемы поставок в Белоруссию в 2017-2024 годах составляют 24 млн т ежегодно. С 2021 года Россия может нарастить ежегодные поставки нефти в Белоруссию свыше заявленных, при этом объемы могут быть изменены в зависимости от технических возможностей магистральных нефтепроводов не более чем на 2%.

При этом вице-премьер России Аркадий Дворкович отмечал, что из 24 млн т нефти, которую Россия будет беспошлинно поставлять Белоруссии, на переработку в этой стране пойдет не менее 18 млн т. В то же время вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко не стал отвечать на вопрос, куда пойдут оставшиеся объемы нефти.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м. По его словам, стороны достигли компромисса в нефтегазовых вопросах, договорившись о компенсации высокой, по мнению белорусской стороны, цены на газ для Белоруссии за счет реэкспорта нефти.

Так, в течение ближайших лет "денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Белоруссии", говорил он. По словам Лукашенко, Минск от этого в текущем году получит дополнительно $500 млн.