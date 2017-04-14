Воскрешение "Пересвета": кредиторы бывшего "церковного банка" договорились его спасти

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие кредиторы проблемного банка "Пересвет", одним из основных акционеров которого является Русская православная церковь (РПЦ), договорились о спасении кредитной организации. Уже в конце апреля банк возобновит обслуживание клиентов, заявил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, который является председателем АО "Экспоцентр" - крупнейшего владельца банка.

В октябре 2016 года ЦБ РФ ввел в банке "Пересвет" временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который в январе 2017 года был продлен еще на три месяца. По данным на 1 января 2017 года, "дыра" в капитале банка "Пересвет" составляла 45,82 млрд рублей.

В рамках процедуры финансового оздоровления "Пересвета" было решено провести bail-in, то есть конвертацию долговых обязательств банка перед кредиторами в капитал. Определиться с участием в bail-in кредиторы должны были до 14 апреля.

"24 апреля банк "Пересвет" заработает в полноценном режиме. Сейчас налаживается работа банка, и снова запустится полноценный режим работы", - рассказал ТАСС Катырин.

По информации газеты "Коммерсантъ", в числе одобривших свое участие в bail-in кредиторов - Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк и банк "Зенит", а также компании "Интер РАО" и "Русгидро".

Несмотря на то, что о результатах рассмотрения заявок на конвертацию объявлено пока не было, некоторые кредиторы "Пересвета" подтвердили участие в спасении банка. В частности, компания "Интер РАО" объявила о решение конвертировать принадлежащие ей облигации "Пересвета" в капитал кредитной организации.

Участие в bail-in подтвердили ТАСС в пресс-службе Бинбанка и источник в ФК "Открытие". В банке "Зенит" от комментариев отказались, а пресс-службы Связь-банка, Россельхозбанка и Совкомбанка на запрос ТАСС не ответили.

Следует отметить, что по закону к числу кредиторов относятся и акционеры. На момент моратория РПЦ контролировала порядка 49% акций "Пересвета" - около 36% акций банка принадлежало религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - аффилированному с ним ООО "Содействие". В свою очередь доля АО "Экспоцентр" составляла 24%.

В феврале 2017 года "Экспоцентр" в результате допэмиссии акций банка путем конвертации привилегированных акций в обыкновенные почти удвоил свою долю - до 42%. При этом суммарная доля аффилированных с РПЦ акционеров уменьшилась до 37%.

Осеннее обострение в "Пересвете"

После того, как 18 октября прошлого года "Пересвет" ввел ограничения на выдачу вкладов своим клиентам в размере не более 100 тыс. рублей в день, банк не смог разместить облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей - инвесторы не приобрели ни одной бумаги.

Уже 21 октября Банк России назначил в "Пересвете" временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а все офисы "Пересвета" (три в Москве и один в Санкт-Петербурге) в этот день были закрыты.

Работа банкоматов и терминалов банка была также приостановлена.

По мнению главы Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна, банк "Пересвет" столкнулся с локальными трудностями, и целесообразно восстановить его деятельность.

Убить нельзя - санировать

В случае отзыва у "Пересвета" лицензии компании, державшие в нем счета и депозиты, а также владельцы облигаций, автоматически попали бы в категорию кредиторов третьей очереди, чьи требования удовлетворяются в процессе банкротства банка в предпоследнюю очередь.

Масштабы возможных последствий такого развития событий стали очевидны, когда проблемы "Пересвета" стали триггером резкого ухудшения ситуации в банковской системе республики Татарстан. Татфондбанк, второй по величине банк республики, оказался держателем облигаций "Пересвета" на сумму приблизительно 4 млрд рублей.

Под них у банка были привлечены средства в РЕПО, и когда у "Пересвета" начались проблемы, по этим бумагам случился margin call (требование к заемщику доплатить кредитору определенную сумму в результате резкого снижения стоимости предоставленного обеспечения).

Татфондбанку пришлось вернуть средства, что усугубило его проблемы с ликвидностью. В итоге это привело к отзыву лицензии и последующему краху других кредитных организаций республики, аффилированных с основным бенефициаром Татфондбанка Робертом Мусиным. В марте этого года Мусин был арестован по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

На конец 2016 года был зафиксирован отрицательный капитал банка "Пересвет" (превышение обязательств над активами) в размере 35 млрд рублей - иными словами, шансов получить средства обратно у бизнеса было немного.

Торгово-промышленная палата, "Интер РАО" и "Русгидро" направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обращение с просьбой поддержать предложение о санации "Пересвета".

Прецедент "Пересвета"

В январе "дыра" в капитале "Пересвета" выросла до 45,8 млрд рублей. К этому времени Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже выплатило вкладчикам порядка 6,3 млрд рублей, и в случае санации его расходы могла возрасти на десятки миллиардов.

По существующей сейчас схеме оздоровления банков, после того, как ЦБ определяет размер "дыры" в капитале санируемой кредитной организации, регулятор выделяет льготный кредит АСВ, который предоставляется частному инвестору-санатору.

Такая модель ранее неоднократно подвергалась критике со стороны ЦБ, поскольку санаторы использовали кредитные ресурсы не по назначению и зачастую требовали дополнительных средств для оздоровления санируемого ими банка.

И хотя регулятор решил взять процесс оздоровления банков под свой контроль, было очевидно, что запустить новую схему до окончания моратория ЦБ, продленного до 23 апреля, не удастся: законопроект о новом механизме финансового оздоровления банков еще не был рассмотрен Госдумой даже в первом чтении.

В конце января заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев объявил, что кредиторы банка "Пересвет" готовы конвертировать его задолженность в субординированные облигации. В Банке России уточнили, что от объема конвертации будет зависеть решение о возможности санации банка и сумме средств, которую должно будет выделить АСВ.