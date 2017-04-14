Участники ПМЭФ-2017 обсудят новые цифровые технологии и четвертую промышленную революцию

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Участники Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в начале июня, будут активно обсуждать такие темы, как четвертая промышленная революция и новые цифровые технологии. Об этом рассказал ТАСС координатор консультативного совета по иностранным инвестициям, управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.
"Самое важное то, что также будут представлены технологичные компании, и большое количество дискуссий и обсуждений будет происходить именно в области новых цифровых технологий, четверной промышленной революции и того, как Россия может себя найти в этом сегменте", - отметил Ивлев.
Он добавил, что традиционно на форуме будут широко представлены компании промышленного, энергетического и банковского секторов. "Как показывает практика, порядка 80-90% компаний, которые входят в Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), присутствуют на форуме на высоком уровне. В том году приятно было видеть общающимися первых лиц таких компаний, как ExxonMobil и BP. Уровень участия очень высокий, и мы рассчитываем, что в этом году форум будет оставаться на таком же высоком уровне", - сказал Ивлев.
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России, образованный в 1994 году, является постоянно действующим органом, который и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных компаний-инвесторов. Председателем КСИИ является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Сейчас для обсуждения на площадке форума уже прорабатывается ряд тем, которые интересны инвесторам. В частности, это фармацевтика, вопросы, связанные с привлечением иностранных инвестиций, развитие конкурентоспособной экономики. "Сейчас все это находится в стадии проработки. Мы рассчитываем, что речь пойдет как о встречах в двухстороннем формате, так и в формате широкого круга участников. Никуда не делась международная повестка: глобализация, ШОС, БРИКС, американская и европейская повестка - они все присутствуют на форуме", - отметил Ивлев.