РФ и Катар успешно развивают сотрудничество в сферах инвестиций и энергетики

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее увеличение товарооборота с Катаром, а также на развитие двустороннего сотрудничества в инвестиционной и энергетической сферах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
"Констатировали позитивную динамику товарооборота, который за прошлый год удвоился, хотя в абсолютных объемах, конечно, заставляет желать лучшего, - отметил российский министр. - Договорились о том, что на предстоящем в конце апреля в Дохе очередном заседании совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству будут рассмотрены шаги по закреплению позитивной тенденции и по дальнейшему наращиванию наших экономических связей".
"Вслед за договоренностью об участии Катарского инвестиционного агентства в акционерном капитале "Роснефти" есть и дополнительные планы между нашими инвестиционными структурами, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), и это тоже очень позитивная тенденция", - добавил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, также "успешно развивается взаимодействие двух стран в сфере энергетики, как по двусторонним каналам, так и в рамках сотрудничества членов ОПЕК и других экспортеров нефти, а также в рамках Форума стран - экспортеров газа".