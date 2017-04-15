Украина пересмотрит антидемпинговые пошлины на российские удобрения

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Украина намерена пересмотреть размер антидемпинговых пошлин на ряд импортируемых из России удобрений, в том числе и в сторону снижения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли страны.

"Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение провести промежуточный пересмотр антидемпинговых мер относительно импорта на Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации", - сообщили в министерстве. Там напомнили, что действующие ограничительные меры установлены в мае 2008 года, а в июле 2014 года продлены еще на пять лет.

Ожидаемый пересмотр, пояснили в министерстве, необходим в связи с остановкой производства и отгрузки азотных удобрений украинскими предприятиями. Кроме того, с просьбой о пересмотре к правительству обратились украинские производители нитрата аммония.

МКМТ также приняла решение провести антидемпинговое расследование ситуации с импортом на Украину из России некоторой карбамидо-формальдегидной продукции, по его результатам будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер.