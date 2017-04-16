Министр рыбного хозяйства Норвегии надеется на оживление торговых связей с Россией

ОСЛО, 16 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг надеется на улучшение отношений между Норвегией и Россией и расширение двусторонних торговых связей. Об этом глава ведомства заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Сандберг выразил надежду на то, что возобновление работы межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству будет способствовать налаживанию отношений между двумя странами. Первое с 2013 года заседание комиссии пройдет в Москве 20 апреля, когда в Россию прибудет ее сопредседатель, министр торговли и промышленности Норвегии Моника Меланд. Сопредседателем комиссии с российской стороны является глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Я очень надеюсь на то, что сторонам будет что обсудить. У Норвегии должна быть возможность торговать с Россией, у России - с Норвегией", - отметил министр. Торгово-экономические отношения двух стран переживают спад после того, как Норвегия, не будучи членом ЕС, в 2014 году присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. РФ, в свою очередь, ввела против Норвегии ответные меры, в результате чего норвежские производители рыбы и морепродуктов потеряли возможность поставлять свой товар на российский рынок.

Норвежско-российский товарооборот по итогам 2016 года сократился на 14% по сравнению с 2015, составив 11,8 млрд крон ($1,37 млрд по текущему курсу). Отмечено падение как импорта, так и экспорта. В 2015 товарооборот составлял 13,65 млрд крон ($1,59 млрд по текущему курсу), в 2014 - 15,18 млрд крон ($1,77 млрд по текущему курсу), в 2013 - 17,64 млрд крон ($2,05 млрд по текущему курсу и $3 млрд по средневзвешенному курсу на 2013 год).

По итогам 2016 года более 80% товарооборота приходится на российский экспорт в Норвегию. Российский импорт из Норвегии, основу которого составляла рыба и морепродукты, попавшие под контрсанкции, последние два года остается стабильно низок: 2,4 млрд крон ($280 млн) в 2015 и 2,2 млрд крон ($256 млн) в 2016.