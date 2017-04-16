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ОПЕК, РФ и другие страны продолжат сотрудничество в регулировании цен на нефть

Экономика и бизнес
16 апреля, 18:39 UTC+3
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Саудовская Аравия и Россия в полном объеме выполнили свои обязательства
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии заявила о том, что ОПЕК, Россия и другие страны продолжат сотрудничество в регулировании цен на нефть.

"Надо отдать должное, Саудовская Аравия в полном объеме выполнила свои обязательства, так же как и Россия, по сокращению добычи нефти. И я уверена, что это сотрудничество продолжится и дальше, потому что никто не заинтересован в том, чтобы было хаотичное развитие событий", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. "Россия и Саудовская Аравия - крупные нефтедобывающие государства, как и другие страны Персидского залива, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы этот процесс регулировался и на рынок предлагалось столько нефти, сколько он может потребить", - добавила она.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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