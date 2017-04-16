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"Газпром" с начала года увеличил добычу газа на 12,5%

Экономика и бизнес
16 апреля, 20:30 UTC+3 МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Экспорт газа увеличился на 14,7%
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 апреля увеличил добычу газа на 12,5% до 144,9 млрд кубометров, экспорт газа в Европу - на 14,6% до 58,5 млрд кубометров, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" продолжает активно наращивать добычу газа. По оперативным данным, с 1 января по 15 апреля 2017 года объем добычи составил 144,9 млрд куб. м. Это на 12,5% или на 16,1 млрд куб. м газа превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

Уверенно растет экспорт российского газа в дальнее зарубежье. С начала года "Газпром" поставил на этот рынок 58,5 млрд куб. м газа - на 14,7% больше, чем за 1 января - 15 апреля 2016 года", - отмечается в сообщении. В частности, повышенный спрос на российский газ продемонстрировали страны - потенциальные импортеры объемов "Северного потока - 2". Например, Германия (экспорт увеличился на 18,7%), Австрия (на 68,5%), Дания (на 30,5%).

Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщал, что в целом в 2017 году поставки газа в дальнее зарубежье могут быть выше, чем в прошлом году, хотя это и зависит от множества факторов. "Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом - до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом.

В частности, экспорт "Газпрома" в Великобританию составил 17,8 млрд кубометров газа (рост на 59,9%), во Францию - 11,5 млрд куб. м (на 18,1%), в Польшу - 11,1 млрд куб. м (на 24,2%), в Австрию - 6,1 млрд куб. м (на 37,9%), в Голландию - 4,2 млрд куб. м (на 77,1%), в Данию - 1,7 млрд куб. м (на 156,2%).

По сравнению с 2015 г. положительную динамику объема закупок продемонстрировали, в частности, Италия - поставки увеличились на 1,1% до 24,7 млрд куб. м, Болгария - на 2,1%, до 3,18 млрд куб. м, Греция - на 35% до 2,68 млрд куб. м, Сербия - на 4,3% до 1,75 млрд куб. м, Румыния - на 740% до 1,48 млрд куб. м, Хорватия - на 54,8% до 0,76 млрд куб. м, Македония - на 56,5% до 0,21 млрд куб. м.

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