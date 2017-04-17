"Известия": структура "Ростеха" разработала операционную систему для работы с гостайной

"Ъ": научно-технический совет Роскосмоса и ОДК проведет первое заседание 21 апреляКосмос 17 апреля, 4:36
"Питтсбург" победил "Коламбус" в матче серии плей-офф НХЛ, Малкин набрал три очкаСпорт 17 апреля, 4:33
Экс-советник штаба Трампа назвал "полной фальшивкой" досье на президента СШАМеждународная панорама 17 апреля, 4:07
Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреляМеждународная панорама 17 апреля, 3:47
Сборы фильма "Форсаж 8" за первые дни проката установили рекордКультура 17 апреля, 2:38
Квят пожаловался на проблемы со сцеплением во время гонки Гран-при БахрейнаСпорт 17 апреля, 2:28
Дутерте считает Трампа "прагматичным мыслителем"Международная панорама 17 апреля, 1:36
Передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту" в третьем матче плей-офф НХЛСпорт 17 апреля, 1:14
Большой шаг к чемпионству: футболисты "Спартака" обыграли "Зенит"Спорт 17 апреля, 0:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК "Ростех") разработал операционную систему "ОСь" на базе Linux для работы с информацией, составляющей государственную тайну. Как сообщили газете "Известия" в НЦИ, ее можно использовать в центрах обработки данных, на серверах и клиентских рабочих станциях.
"Целевые заказчики продуктов семейства "ОСь" - в первую очередь федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием", - отметили в центре.
Как пишет издание, 11 апреля НЦИ подал заявку на включение системы в реестр отечественного ПО, сейчас она проходит экспертизу в Минкомсвязи.
Газета отмечает, что в России уже существуют операционные системы для работы с гостайной - "Заря" и "Рассвет", однако это специализированные системы для нужд Минобороны.
В НЦИ "Известиям" уточнили, что уникальность новой операционной системы состоит в возможности ее интеграции с программным обеспечением сторонних производителей, в частности созданным для Windows.
Linux - семейство операционных систем на базе свободного и открытого программного обеспечения. В госорганах сейчас преимущественно используются различные версии операционной системы Windows компании Microsoft.