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"Известия": структура "Ростеха" разработала операционную систему для работы с гостайной

Экономика и бизнес
17 апреля, 4:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Уникальность новой ОС состоит в возможности ее интеграции с программным обеспечением сторонних производителей, в частности созданным для Windows
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК "Ростех") разработал операционную систему "ОСь" на базе Linux для работы с информацией, составляющей государственную тайну. Как сообщили газете "Известия" в НЦИ, ее можно использовать в центрах обработки данных, на серверах и клиентских рабочих станциях.

"Целевые заказчики продуктов семейства "ОСь" - в первую очередь федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием", - отметили в центре.

Как пишет издание, 11 апреля НЦИ подал заявку на включение системы в реестр отечественного ПО, сейчас она проходит экспертизу в Минкомсвязи.

Газета отмечает, что в России уже существуют операционные системы для работы с гостайной - "Заря" и "Рассвет", однако это специализированные системы для нужд Минобороны.

В НЦИ "Известиям" уточнили, что уникальность новой операционной системы состоит в возможности ее интеграции с программным обеспечением сторонних производителей, в частности созданным для Windows.

Linux - семейство операционных систем на базе свободного и открытого программного обеспечения. В госорганах сейчас преимущественно используются различные версии операционной системы Windows компании Microsoft.

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