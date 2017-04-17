Развитие горнолыжной индустрии в РФ станет возможным за счет кооперации и дешевых кредитов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Рост спроса на горнолыжный отдых в России требует развития существующих курортов и строительства новых центров туризма. Большая часть оборудования для их оснащения завозится из-за рубежа, так как в России практически нет такого производства. По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева для решения этой проблемы до конца года планируется разработать концепцию развития горнолыжной индустрии.

Опрошенные ТАСС эксперты и участники рынка предлагают начать с локализации иностранного производства в РФ и разработки системы господдержки отечественных производителей. Поможет становлению отрасли и популяризация зимнего отдыха среди жителей РФ начиная со школьной скамьи.

Курорты выбираются за рубеж

По данным Ростуризма, за последние три горнолыжных сезона турпоток на российских курортах и в центрах отдыха, которых насчитывается более 200, вырос с 4,5 до более 6 млн человек в год. Крупные курорты стремятся увеличивать свою инфраструктуру и осваивать новые территории. Только на "Курортах Северного Кавказа" (КСК) до 2025 года планируется построить 24 подъемника и более 80 км новых трасс. В целом, по данным Министерства по делам Северного Кавказа, стоит задача нарастить турпоток на Северный Кавказ до 5 млн человек (в 2015 - 2,7 млн).

С учетом увеличения числа отдыхающих на существующих курортах и планов по строительству новых потребность в России в горнолыжном оборудовании будет увеличиваться. В настоящее время подавляющая часть горнолыжного оборудования (подъемники, ратраки, системы оснежения и освещения и проч.) закупается за рубежом. Так, иностранное оборудование использовалось при строительстве трасс во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, для "Белокурихи-2" приобретается в основном австрийское оборудование фирмы Doppelmayr, а на КСК работают канатные дороги производства французской РОМА, для искусственного оснежения на горнолыжных трассах "Архыза" - системы итальянской TechnoAlpin.

Завозятся в Россию и сноуборды, и лыжи австрийских, французских, немецких, американских фирм. По словам владельца проката горнолыжного оборудования на курорте "Домбай" Шамиля Альмейсова, российские аналоги существует, но их единицы, при этом "цены на них практически такие же, как на зарубежные".

Отрасль, которой нет

"Горнолыжные курорты выбирают зарубежное оборудование, потому что на сегодняшний день ему нет отечественных аналогов", - отмечают в Минкавказе. Опрошенные ТАСС представители курортов говорят о готовности присмотреться к российским образцам, если таковые появятся и если соотношение цена-качество будет в их пользу. По словам гендиректора КСК Олега Горчева, интерес к закупке российской техники "растет соразмерно курсу иностранной валюты".

В числе российских производителей всего три компании, в том числе самая крупная - самарская СКАДО, эти производители остаются единственными не только для РФ, но и практически всего постсоветского пространства. Как пояснил исполнительный директор Союза горнолыжной индустрии Владислав Субботин, с советских времен и до сегодняшнего дня в России "не сложилась отрасль, которую можно было бы назвать "горнолыжная отрасль", работающие предприятия - единственная глобальная предпосылка для развития импортозамещения в этой сфере.

"Долгое время отечественные горнолыжные курорты в принципе существовали без этой техники (ратраки, оснежители и проч.), - добавил президент группы компаний СКАДО Александр Козловский. - Главное было наличие подъемника. Сейчас без нее нельзя: снег и склоны должны быть готовы к приему туристов".

По его оценке, сегодня три российских предприятия занимают около 30% рынка по канатным дорогам. В стране были попытки энтузиастов создать, например, ратраки, но эти разработки оказались безуспешными.

Шаг в кооперацию

Развивать свое производство сегодня необходимо как никогда, считает Козловский. Отчасти это связано с тем, что на зарубежных рынках наблюдается глобализация - объединение производителей в крупные консорциумы. "Глобализация ведет, как правило, к монополизации цен, то есть продукция становится более дорогой", - пояснил он.

Как добавил Субботин, развитие своих предприятий может занять 15-20 лет. "Но начинать заниматься этим надо в любом случае", - подчеркнул он.

Первый шагом может стать локализация импортного производства, но курорты будут отдавать предпочтение российскому горнолыжному оборудованию только в случае его конкурентоспособности. О необходимости локализации говорят и в КСК, отмечая, что аналогичная схема, например, успешно используется в автопроме - создание российских дочерних предприятий зарубежных производителей и организация сборочного производства.

В регионах постепенно появляется подобный опыт кооперации. В Кабардино-Балкарской Республике приступили к производству отдельных узлов для установок снегораспыления с итальянской компанией TechnoAlpin. "В качестве базового предприятия с российской стороны было определено ОАО "Телемеханика". В настоящее время закуплено сырье и запущено опытное производство для отработки технологических процессов и определения структуры затрат", - уточнили в Минкавказе.

Между тем, как считают в СКАДО, полностью полагаться на кооперацию не стоит. "Мы работали более 15 лет с одной известной западной фирмой. Работали как партнеры, но никаких инвестиций в разработки, в совместные производства (не было с их стороны - прим. ТАСС). Мы поняли, что фирма не заинтересована: если они будут вкладывать, то создадут себе конкурента", - пояснил Козловский.

В поисках поддержки

На сегодняшний день самая главная проблема, которая, по мнению Козловского, тормозит развитие производств в горнолыжной индустрии, - отсутствие дешевых кредитов. "Я не сторонник брать субсидии от государства, а вот брать разумный кредит на развитие производства, на разработку новых моделей, конструкций и оборудования, создание испытательных образцов - это было бы нормально. И сегодня мы здесь не в равных условиях с западными фирмами", - говорит он.

Со своей стороны, представители горнолыжных комплексов говорят о необходимости таких мер, как госгарантии и поддержка инфраструктурных проектов. "Что касается механизмов поддержки производителей, то к числу наиболее перспективных мы бы отнесли таможенные льготы, сниженные ставки налогов на использование ресурсов и аренду земельных участков для строительства производственных мощностей, субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам", - добавили в КСК.

Такая поддержка, по мнению участников рынка, должна быть предусмотрена в концепции развития горнолыжной индустрии.

Как рассказали в Минкавказе России, к ее разработке планируется привлечь консалтинговые компании, профессиональные ассоциации, специалистов горнолыжной индустрии. "Одновременно мы начали комплексное исследование рынка горнолыжных туристско-рекреационных комплексов России и стран ближайшего зарубежья", - сказал собеседник агентства.

Воспитывать интерес

Развитие горнолыжной индустрии должно идти параллельно с развитием курортов и соразмерным ростом турпотока, который, по словам представителей курортов, необходимо формировать за счет популяризации зимнего отдыха.

Как отметил Субботин, спрос в России на активный зимний отдых пока еще отстает от западных стран. "У нас 2,5% россиян стоят на лыжах. А, например, в тех же Альпийских государствах - не меньше 8%. Таким образом, нам надо поднимать не только уровень предложения, нам надо поднимать и уровень спроса", - сказал он.

Приобщать детей к зимнему активному отдыху нужно буквально со школьной скамьи, считают в КСК. Такой опыт имеется в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, и его КСК попытается транслировать в рамках концепции на другие регионы страны, где действуют горнолыжные комплексы. С этим мнением соглашаются и в Челябинской области.

"Как вариант - введение дополнительного урока физкультуры с выездом на ближайший горнолыжный комплекс. Например, в челябинском городе Миассе по программе "Третий час урока физкультуры" бесплатно обучают школьников горнолыжному спорту", - рассказал начальник управления туризма регионального Министерства культуры Виктор Ткачев.