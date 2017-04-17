Эксперты: запрет российских лекарств на Украине сильно не повлияет на экономику РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Возможный запрет на поставку российских лекарств на Украину не приведет к серьезным потерям для российской экономики. Как рассказали ТАСС опрошенные эксперты, ряд отечественных компаний рискуют лишиться дополнительной выручки, однако эти потери могут быть компенсированы за счет новых рынков СНГ, Латинской Америки и Китая.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что Минздрав предлагает прекратить поставки в страну произведенных в России медицинских препаратов и изделий.

Поставки на Украину занимают первое место в структуре российского экспорта лекарственных препаратов, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его оценкам, потери для бизнеса, экспортирующего лекарства на подконтрольную Киеву территорию (без учета ДНР и ЛНР), в 2017 году в случае принятия запрета составят 1,5-1,7 млрд рублей.

Однако российские производители смогут достаточно быстро компенсировать эти суммы. "В случае запрета ряд российских компаний рискуют лишиться дополнительной выручки. Это неприятно, но едва ли критично. Эти потери за 1-2 года можно компенсировать за счет работы на других направлениях, в том числе внутри нашей страны", - отметил Беспалов. Он добавил, что поставки могут быть переориентированы на территории ДНР и ЛНР, так что российская экономика в целом почти ничего не потеряет.

Директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента московского департамента здравоохранения Давид Мелик- Гусейнов также полагает, что возможный запрет на ввоз российских лекарств на Украину не приведет к серьезным убыткам для бизнеса - производители смогут направить предназначенные для украинского рынка препараты в другие страны СНГ, Латинской Америки, а также в Китай

Экспорт в цифрах

Согласно данным маркетингового агентства DSM Group, по итогам 2016 года экспорт лекарств из России в целом оценивался в 29,4 млрд рублей (при среднегодовом курсе доллара в 2016 году 67,19 рубля за $1). Доля поставок на украинский рынок (включая ДНР и ЛНР) составила 27%. В 2016 году отечественные фармпроизводители экспортировали лекарств на украинский рынок (включая ДНЛ и ЛНР) на сумму $118 млн (около 7,9 млрд рублей), что на 37% больше, чем в 2015 году.

Если рассматривать только отечественные компании, то в пятерку крупнейших экспортеров лекарств на Украину в 2016 году вошли "Нижфарм"(14,9%), "Материа Медика"(5,8%), "Полисан"(3,4%), "Валента"(2,4%) и "Фармстандарт" (2,2%), оценили эксперты DSM Group.

В аналитике компании RNC Pharma учтены и показатели локализованных в России фармпроизводств. Так, лидером на территориях, подконтрольных Киеву (без учета ДНР и ЛНР) в 2016 году стала производящая лекарства в России немецкая Stada SIC, которая входит в международную группу компаний Stada AG. "Причем на поставки продукции Stada приходится порядка 54% экспорта", - отметил Беспалов из RNC Pharma.

Заместитель генерального директора Stada SIC Иван Глушков подтвердил, что более половины российских поставок на Украину приходится на производство Stada.

Петербургский "Полисан", который, по данным RNC Pharma, входит в топ-3 экспортеров, поставляет на Украину все четыре своих оригинальных препарата, отметил в беседе с ТАСС исполнительный директор Научно-технологической фармацевтической фирмы (НТФФ) "Полисан" Евгений Кардаш. "Для нас это очень важный рынок. Для нас этот рынок - номер два после российского", - подчеркнул он.

В обход

По мнению Мелика-Гусейнова, запрет усложнит отечественным компаниям доступ на украинский рынок, но не позволит потерять контроль над ним. "Возможно, товар будет присутствовать на украинском рынке, но поставляться будет через Белоруссию или Грузию. Российская продукция зачастую настолько индивидуальная, либо имеет привлекательные конкурентные свойства, в частности, по цене, по фасовке, маркировке, что отказаться от нее невозможно", - пояснил эксперт.

Глушков из Stada SIC отметил, что дальнейшие действия компании будут зависеть от формулировки ограничения со стороны Украины. "В худшем варианте, если такое решение будет принято, мы сможем сохранить свою долю. Хотя да, конечно, наши издержки вырастут. Мы можем сделать трансфер производства, можем передать какому-то из наших юридических лиц регистрационное удостоверение, есть другие организационные пути", - рассказал заместитель генерального директора Stada.

Опрошенные ТАСС эксперты согласились в одном: последствия от запрета российских лекарств в первую очередь отразятся на Украине. Импорт препаратов из других стран обойдется дороже, тем более Россия также может предпринять ответные меры и запретить поставки украинских лекарств.